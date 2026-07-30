Λύγισε μπροστά στις κάμερες εθελοντής για τους νεκρούς πυροσβέστες: «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά»

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στο νότιο Ρέθυμνο ήταν φονική αφού έχασαν τη ζωή τους δυο πυροσβέστες βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο πένθος.

Η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Ωστόσο, ένας εθελοντής πυροσβέστης μιλώντας στις κάμερες για τον χαμό των πυροσβεστών, ξέσπασε σε κλάματα.

­«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν παιδιά τους σπίτι τους. Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους. Πήγαν εκεί πέρα, ήταν λάθος τους δυστυχώς, λάθος τους. Η κατάσταση είναι τραγική, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα, ζώα. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω, τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε ο εθελοντής πυροσβέστης.

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