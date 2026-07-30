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Γιώργος Χρανιώτης: "Ο Θεός δεν έχει να κάνει με θρησκείες"

χρανιώτης
clock 13:00 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Χρανιώτης σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ! μίλησε για τη σχέση του με τον Θεό και την  πίστη.

«Και πιστεύω και προσεύχομαι. Αλλά στο δικό μου σύμπαν ο Θεός δεν έχει να κάνει με θρησκείες. Τις προάλλες, μια Κυριακή, πήγα στην εκκλησία για να παρακολουθήσω τη θεία λειτουργεία. Ήταν πολύ ωραία. Έχω πάει δυο φορές στο Άγιο Όρος. Αλλά με την ίδια ευκολία μπορώ να μπω και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό ναό και να προσευχηθώ», είπε αρχικά.

«Ο ρόλος των θρησκειών είναι να σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά με τον Θεό, όχι να φανατίζεσαι. Δεν αναφέρομαι στο Κοράνι γιατί φυσικά δεν θα ασπαστώ τις ιδέες του. Αλλά ούτε θα ταυτιστώ με τις χριστιανικές δέκα εντολές. Προτιμώ να φτιάξω τον προσωπικό μου κώδικα ηθικής».

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Γιώργος Χρανιώτης Πίστη
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