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Γερμανού - Ρουβάς: Ποζάρουν μαζί στην Κρήτη

ρουβάς γερμανού
clock 12:00 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Διακοπές στην Κρήτη κάνουν η Ναταλία Γερμανού και ο Σάκης Ρουβάς και συγκεκριμένα στην Ελούντα. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που όλοι μαζί ταξιδεύουν στο νησί μας καθώς κάθε χρόνο για εκείνους η Ελούντα αποτελεί σημείο συνάντησης.

Η παρουσιάστρια πόσταρε φωτογραφία από τις διακοπές της και ποζάρει δίπλα στον τραγουδιστή. Ενώ όπως αποκάλυψε στην παρέα τους βρίσκεται η Κάτια Ζυγούλη αλλά και ο Δημήτρης Κοντόπουλος.

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