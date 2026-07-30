Γερμανού - Ρουβάς: Ποζάρουν μαζί στην Κρήτη

Διακοπές στην Κρήτη κάνουν η Ναταλία Γερμανού και ο Σάκης Ρουβάς και συγκεκριμένα στην Ελούντα. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που όλοι μαζί ταξιδεύουν στο νησί μας καθώς κάθε χρόνο για εκείνους η Ελούντα αποτελεί σημείο συνάντησης.

Η παρουσιάστρια πόσταρε φωτογραφία από τις διακοπές της και ποζάρει δίπλα στον τραγουδιστή. Ενώ όπως αποκάλυψε στην παρέα τους βρίσκεται η Κάτια Ζυγούλη αλλά και ο Δημήτρης Κοντόπουλος.

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