ΠΕΜ.30 Ιου 2026 13:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Εποχικοί Πυροσβέστες για ΝΔ: «Οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν - Είναι τουλάχιστον υποκριτικές»

πυροσβέστες
clock 11:54 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Οι εποχικοί πυροσβέστες σε ανάρτησή τους στη σελίδα στο Facebook, αναφερόμενοι στους θανάτους των συναδέλφων τους στις χθεσινές (29/7) φωτιές, χαρακτήρισαν «υποκριτικές» τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανάρτησή τους, θύμισαν δηλώσεις του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αποκάλεσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την «καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος» αλλά και τους Εποχικούς Πυροσβέστες «εισβολείς» επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους, πριν από δύο χρόνια.

«Πριν λίγες ημέρες ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος. Σήμερα ένας Πενταετείς Πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα» γράφουν και συμπληρώνουν: «Πριν 2 χρόνια ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους Εποχικούς Πυροσβέστες εισβολείς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους. Σήμερα ένας Εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα». «Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές» σημειώνουν στην ανάρτησή τους.

Η ανάρτηση 

Διαβάστε επίσης 

Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ράδιο Κρήτη: Υπάρχουν υπόνοιες για εμπρησμό - Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει

Κρήτη: Το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο μέτωπο τη φωτιάς...

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πυροσβέστες Θανατοι Φωτιές
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis