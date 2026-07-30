Εποχικοί Πυροσβέστες για ΝΔ: «Οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν - Είναι τουλάχιστον υποκριτικές»

Οι εποχικοί πυροσβέστες σε ανάρτησή τους στη σελίδα στο Facebook, αναφερόμενοι στους θανάτους των συναδέλφων τους στις χθεσινές (29/7) φωτιές, χαρακτήρισαν «υποκριτικές» τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανάρτησή τους, θύμισαν δηλώσεις του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αποκάλεσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την «καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος» αλλά και τους Εποχικούς Πυροσβέστες «εισβολείς» επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους, πριν από δύο χρόνια.

«Πριν λίγες ημέρες ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος. Σήμερα ένας Πενταετείς Πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα» γράφουν και συμπληρώνουν: «Πριν 2 χρόνια ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους Εποχικούς Πυροσβέστες εισβολείς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους. Σήμερα ένας Εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα». «Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές» σημειώνουν στην ανάρτησή τους.

Η ανάρτηση

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