Κρήτη: Το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο μέτωπο τη φωτιάς...

Θρήνος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου και όχι μόνο, για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στην φωτιά της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλλυπητήρια μήνυματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στo Γερακάρι Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, χθες 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30 και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, επιχειρούν αυτή την ώρα 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της περιφέρειας, όμορων ΟΤΑ και ιδιωτών. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

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