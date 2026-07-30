Νότια Κρήτη - "Σπάει" τα κοντέρ ο άνεμος: Ριπές έως 125 km/h στο Μαριού Ρεθύμνου

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Σε κλοιό θυελλωδών ανέμων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου το Αιγαίο και η Κρήτη, με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr να καταγράφουν ακραίες τιμές.

Το επίκεντρο της κακοκαιρίας εντοπίζεται στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι ριπές του ανέμου άγγιξαν τα 125 χλμ/ώρα, δημιουργώντας δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες που αναμένεται να διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με το ανεμολογικό πεδίο το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026:

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι νέων τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Ο Χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 K

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m/η και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Σημειώνουμε οτι στο Μαριού Ρεθύμνου ο ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.

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