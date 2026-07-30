Champions League: Η Άαρχους έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Δώρο στην ΑΕΚ έκανε η Άααρχους και η Ένωση θα τοποθετηθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs του Champions League. Η πρωταθλήτρια Δανίας παρά τη βαριά ήττα στην έδρα της από την Λεχ Πόζναν με 4-1 στον πρώτο αγώνα του Β' προκριματικού γύρου του Champions League, έφερε τα πάνω κάτω στη ρεβάνς επί πολωνικού εδάφους και φέρνει την Ένωση πιο κοντά στο όνειρο της League Phase. Οι Σκανδιναβοί με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Γενς Γιόνσον στο αρχικό σχήμα, επικράτησαν με 3-0 κι έστειλαν το ματς στην παράταση. Το τελικό 4-1 στο επιπλέον μισάωρο οδήγησε τις δύο ομάδες στα πέναλτι, όπου η Άαρχους επικράτησε με 4-3 και πήρε την πρόκριση.

Η Ένωση μετά την πρόκριση των Δανών βρέθηκε από το γκρουπ των ανίσχυρων σε εκείνο των ισχυρών και απέναντί της θα βρει, θεωρητικά, έναν πιο βατό αντίπαλο.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας με ενδεχόμενη πρόκριση θα εξασφαλίσουν θέση για πρώτη φορά στο νέο φορμάτ του Champions League με τη League Phase, ενώ θα επιστρέψουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2018-19.

Όσον αφορά τις ημερομηνίες των playoffs, οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το διήμερο 18-19 Αυγούστου και οι επαναληπτικοί στις 25-26 Αυγούστου.

Το γκρουπ των ανίσχυρων όπου θα βγει ο αντίπαλος της ΑΕΚ:

Νικητής ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ



Νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι – Λέφσκι Σόφιας



ΛΑΣΚ Λίντσερ



Βίκινγκ



Νικητής ζευγαριού Άαρχους – Σαμπάχ

Το γκρουπ των ισχυρών:

Ισχυροί



Νικητής ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας vs Χάποελ Μπερ Σέβα



Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Ζάγκρεμπ vs Κάουνο Ζάλγκιρις



Σέλτικ



Νικητής ζευγαριού: Σλόβαν Μπρατισλάβας vs Μιάλμπι



ΑΕΚ

Αντίο με πρόκριση και ασίστ ο Κάνγκουα

Ο Κινγκς Κάνγκουα έκλεισε με ιδανικό τρόπο το κεφάλαιο της παρουσίας του στη Χάποελ Μπερ Σεβά, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην πρόκριση της ομάδας του στον Γ' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στην τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα των Ισραηλινών, ο 26χρονος μέσος έβαλε ξανά τη σφραγίδα του, καθώς στο 80ό λεπτό μοίρασε την ασίστ στον Γκανάχ για το τελικό 2-0, σκορ που χάρισε στη Χάποελ το εισιτήριο εις βάρος της Βίκινγκουρ στην επόμενη φάση.

Με αυτόν τον τρόπο, ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια αποχαιρέτησε την ισραηλινή ομάδα και πλέον στρέφει την προσοχή του στον Παναθηναϊκό. Την Παρασκευή (31/7) αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες και να ανακοινωθεί η μεταγραφή του από τους «πράσινους».





Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς στον Β' προκριματικό γύρο του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Β' Αγ. Α' Αγ.

Κουόπιο (Φινλανδία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (0-1)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Μιάλμπι (Σουηδία) 0-0 (0-3)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Τουν (Ελβετία) 3-2 παρ. 2-2 κ.δ. (1-1)

Χαρτς (Σκωτία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 0-2 (0-4)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Εγκνατία (Αλβανία) 4-1 πέν. 2-2 κ.δ./παρ. (3-3)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Αραράτ (Αρμενία) 2-1 (0-2)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ομόνοια (Κύπρος) 6-5 πέν. 1-0 κ.δ./παρ. (0-1)

Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) 1-0 (0-0)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Άαρχους (Δανία) 3-4 πέν. 0-3 κ.δ/1-4 παρ.(4-1)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 2-2 (0-1)

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 2-0 (1-2)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 5-0 (4-0)

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1 (0-1)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 1-1 (2-0)





Τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

Ααρχους (Δανία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία)

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία)

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