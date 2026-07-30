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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλαν: Διέψευσε τις φήμες για τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι

ΜΠΑΡΕΖΙ
clock 08:53 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μίλαν με ανακοίνωση που εξέδωσε διαψεύδει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα σενάρια των τελευταίων ωρών, σχετικά με τον θρύλο του συλλόγου, Φράνκο Μπαρέζι.

Την Τετάρτη (29/7) αναπαράχθηκε από διάφορους λογαριασμούς στα social media η είδηση ότι ο 65χρονος Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή. Οι «ροσονέρι» ξεκαθάρισαν ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο άλλοτε αρχηγός του συλλόγου περνά μια δύσκολη και ευαίσθητη περίοδο στη ζωή του.

«Η Μίλαν διαψεύδει τις ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν εδώ και λίγη ώρα σχετικά με τον Φράνκο Μπαρέζι. Ο Φράνκο περνά μια δύσκολη και ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο και ο σύλλογος βρίσκεται στο πλευρό του με αγάπη και στήριξη, όπως και δίπλα στην οικογένειά του.

Καλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και να μην συμβάλλουν στη διάδοση πληροφοριών που στερούνται οποιασδήποτε βάσης» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

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