ΠΕΜ.30 Ιου 2026 08:00
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Στην Κρήτη οι δυνάμεις από την Δυτική Ελλάδα (εκόνες)

οχημα Πυροσβεστικής
clock 07:43 | 30/07/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Έφτασαν στην Κρήτη οι ενισχύσεις από τη Δυτική Ελλάδα και τίθενται άμεσα στη διάθεση της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, όπου συνεχίζεται η δύσκολη μάχη με τις φλόγες.

Με το πλοίο της γραμμής έφτασαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), προκειμένου να ενισχύσουν τις ήδη ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

πυροσβεστικό

Τα πληρώματα και τα οχήματα βρίσκονται πλέον σε ετοιμότητα και αναμένεται να μετακινηθούν στο πύρινο μέτωπο, ώστε να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζει την περιοχή κάτω

οχημα Πυροσβεστικής

από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τους ισχυρούς ανέμους να παραμένουν ο μεγάλος αντίπαλος των πυροσβεστών.

Διαβάστε επίσης:

Το πυροσβεστικό 4x4 που έγινε πύρινη παγίδα θανάτου για τους δύο πυροσβέστες (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Πυρκαγιά Ρεθυμνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis