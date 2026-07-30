Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Στην Κρήτη οι δυνάμεις από την Δυτική Ελλάδα (εκόνες)

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Έφτασαν στην Κρήτη οι ενισχύσεις από τη Δυτική Ελλάδα και τίθενται άμεσα στη διάθεση της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, όπου συνεχίζεται η δύσκολη μάχη με τις φλόγες.

Με το πλοίο της γραμμής έφτασαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), προκειμένου να ενισχύσουν τις ήδη ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

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Τα πληρώματα και τα οχήματα βρίσκονται πλέον σε ετοιμότητα και αναμένεται να μετακινηθούν στο πύρινο μέτωπο, ώστε να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζει την περιοχή κάτω

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από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τους ισχυρούς ανέμους να παραμένουν ο μεγάλος αντίπαλος των πυροσβεστών.

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