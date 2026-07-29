Περιφέρεια Κρήτης: Με τον ευρωβουλευτή Ν. Φαραντούρη συναντήθηκε ο Σταύρος Αρναουτάκης

Συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη είχε σήμερα στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.



Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα υποδομών, Περιφερειακής ανάπτυξης και της διεκδίκησης Εθνικών και κοινοτήτων πόρων και προγραμμάτων.



Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Πανεπιστημιακός καθηγητής π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγελος Κόττιος.

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