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Περιφέρεια Κρήτης: Με τον ευρωβουλευτή Ν. Φαραντούρη συναντήθηκε ο Σταύρος Αρναουτάκης

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ
clock 21:27 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη είχε σήμερα στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα υποδομών, Περιφερειακής ανάπτυξης και της διεκδίκησης Εθνικών και κοινοτήτων πόρων  και προγραμμάτων.

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο  Πανεπιστημιακός καθηγητής π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγελος Κόττιος.

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