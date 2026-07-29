Μεσαρά: "Στα χαρτιά" η νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας... 20 μέρες μετά τα εγκαίνια του κτιρίου

Παρά τα πανηγυρικά εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου είκοσι ημέρες, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς εξακολουθεί, σύμφωνα με καταγγελίες των αστυνομικών, να μην έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Κώστας Ανθουλάκης, η υπηρεσία δεν λειτουργεί μέχρι σήμερα, ενώ, όπως υποστήριξε, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ που απαιτείται για την επίσημη ίδρυσή της.

Το γεγονός προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς πρόκειται για μια υπηρεσία που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, λόγω των αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης και της ιδιαίτερης παραβατικότητας που καταγράφεται στην περιοχή.

Το νέο κτιριακό συγκρότημα, προϋπολογισμού περίπου 4 εκατ. ευρώ, εγκαινιάστηκε με κάθε επισημότητα, ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, δεν έχει ακόμη περάσει στο στάδιο της ουσιαστικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον κ. Ανθουλάκη, οι 15 αστυνομικοί που έχουν μετακινηθεί με απόσπαση για να στελεχώσουν τη νέα Υποδιεύθυνση παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, αναμένοντας τη μετακίνησή τους στις νέες εγκαταστάσεις .

«Περιμένουν, αλλά όλο περιμένουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς προβλέπεται να στελεχωθεί συνολικά με περίπου 50 αστυνομικούς, ενώ στο ίδιο συγκρότημα αναμένεται να εγκατασταθεί και η νέα Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με δύναμη 80 έως 100 αστυνομικών και αρμοδιότητα σε ολόκληρο το νησί.

Όπως υποστήριξε ο κ. Ανθουλάκης, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό βήμα για την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη προηγηθεί η επίσημη τελετή εγκαινίων.

Ακολυστε όλη τη συζήτηση με τον Κώστα Ανθουλάκη:

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