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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Λατινοπούλου: "Aπελάστε τους Πακιστανούς που βρίσκονται παράνομα στην Ευρώπη" (βίντεο)

Αφροδίτη Λατινοπούλου
clock 16:33 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σκληρή κριτική στις ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές ασκεί η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, εστιάζοντας στους κινδύνους που, κατά την ίδια, απειλούν τη δυτική κοινωνία.

Η δήλωση της κ. Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο: 

"Δυστυχώς δεν χρειάζεται να πάμε στο Πακιστάν ή στο Αφγανιστάν για να δούμε το ακραίο Ισλάμ.

Γιατί, χάρη στις αριστερές και κεντροαριστερές πολιτικές σας, φέρατε τη Σαρία, τη μπούργκα, τις κλειτοριδεκτομές και τους γάμους ανηλίκων εδώ, στην Ευρώπη.

 

• Οι φανατικοί ισλαμιστές δεν ενσωματώνονται, δεν αποδέχονται τις δυτικές αξίες και αποτελούν τεράστιο κίνδυνο για τις κοινωνίες μας. Δείτε τι συμβαίνει με τους βιασμούς, τις δολοφονίες, τις ληστείες και την εγκληματικότητα που τα μέσα μαζικης ενημέρωσης κρύβουν, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε τι έχει γίνει στην Αγγλία.

 

Θέλετε λύση; Κόψτε κάθε οικονομική συναλλαγή με το Πακιστάν και απελάστε τους Πακιστανούς που βρίσκονται στην Ευρώπη παράνομα. Θα δείτε πόσο γρήγορα θα υποχωρήσουν."

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