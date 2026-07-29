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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι

ΣΟΥΒΛΑΚΙ
clock 15:49 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7/26) στην καρδιά της Λαμίας, όταν μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ βρισκόταν σε κεντρικό κατάστημα εστίασης της πόλης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η άτυχη ηλικιωμένη έτρωγε ένα σουβλάκι όταν, εντελώς ξαφνικά, εκδηλώθηκε επεισόδιο πνιγμονής από τροφή. Προφανώς κομμάτι από κρέας έφραξε την αεροφόρο οδό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει γρήγορα τις αισθήσεις της.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Το προσωπικό του καταστήματος αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες με τη λαβή Χάιμλιχ (Heimlich), χωρίς δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, στο σημείο προσέτρεξαν και άνθρωποι από γειτονικά καταστήματα. Βλέποντας πως η 74χρονη είχε ακόμη σφυγμό, κατέβαλαν προσπάθειες να της προσφέρουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στο σημείο έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες αναζωογόνησης.  Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας χωρίς τις αισθήσεις της, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της από ασφυξία.

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