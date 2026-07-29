Ρουγγέρη: "Πέθανε ο συζυγούλης μου κι επειδή έπαιρνε κάποια φάρμακα τον έθαψαν με ένα σεντόνι"

Η Κάρμεν Ρουγγέρη σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν αναφέρθηκε στο θάνατο του συζύγου της και πόσο της στοίχισε η απώλεια του.

Έχετε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως το κέρδος δεν είναι αυτοσκοπός σας...

Τι να τα κάνω τα λεφτά. Κανείς δεν παίρνει τίποτα μαζί του. Πέθανε ο συζυγούλης μου -που τον λάτρευα και επειδή έπαιρνε κάποια φάρμακα, δεν τον έντυσαν. Τον έθαψαν με ένα σεντόνι μόνο, γιατί είπαν ότι διαφορετικά δεν θα λιώσει ποτέ. Ούτε τα ρούχα μας, λοιπόν, δεν παίρνουμε μαζί. Είναι δυνατόν να με ενδιαφέρουν τα χρήματα; Με ενδιαφέρουν μόνο στο μέτρο του να μπορώ να ζήσω αξιοπρεπώς. θέλω να βοηθάω όσο μπορώ. Μου κάνει εντύπωση πως άνθρωποι κάνουν ολόκληρο θέμα για ένα ευρώ.

Η δουλειά ήταν για εσάς διέξοδος στο πένθος μετά τον χαμό του συζύγου σας Ανδρέα Κουλουμπή;

Μεγάλη διέξοδος. Αν δεν είχα αυτό δεν θα άντεχα. Ήταν πολύ δύσκολα μετά τον θάνατο του άντρα μου. Ειδικά οι αγκαλιές από τα παιδιά με βοηθούν πολύ όχι να ξεχάσω, γιατί θυμάμαι ανά δευτερόλεπτο τον άνθρωπό μου, αλλά κάπως απομακρύνουν τον πόνο.

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