Την Παρασκευή (31/7) οι κληρώσεις για Γ’ Εθνική, Κύπελλο Ερασιτεχνών και Κύπελλο Ελλάδας

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι διαδικασίες για τη Γ’ Εθνική, το Κύπελλο Ερασιτεχνών και το Κύπελλο Ελλάδας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά και στις 12 ομάδες της Κρήτης που θα συμμετάσχουν στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, καθώς θα μάθουν το πρόγραμμα των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων και τους αντιπάλους τους στη νέα σεζόν. Οι κρητικοί εκπρόσωποι περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διαμόρφωση των ομίλων (καθως απο εκεί θα προκύψουν οι αντίπαλοι στα μπαράζ στο τέλος της χρονιάς), αλλά και το αγωνιστικό καλεντάρι που θα καθορίσει την πορεία τους στη διοργάνωση.

Η αυλαία θα ανοίξει στις 10:00 το πρωί με την κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, όπου θα συμμετέχουν οι ομάδες της Γ’ Εθνικής –η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική– μαζί με τις κυπελλούχες ομάδες των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και θα προκύψουν τα πρώτα νοκ-άουτ ζευγάρια της διοργάνωσης.

Στις 11:30 θα ακολουθήσει η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία θα αφορά τον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στη διαδικασία θα συμμετέχουν ομάδες της Super League 2, καθώς και η κυπελλούχος ομάδα του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, ο Α.Ο. Τρίκαλα, με τα ζευγάρια να προκύπτουν από μονές νοκ-άουτ αναμετρήσεις.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στη 1:00 το μεσημέρι, όταν θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Γ’ Εθνικής, όπου θα διαμορφωθεί το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν είναι απαλλαγμένη από εκκρεμότητες, καθώς σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ για την προσφυγή του Φωστήρα, ο οποίος διεκδικεί θέση στο νέο πρωτάθλημα μετά την αποχώρηση του Άρη Πετρούπολης.

Παράλληλα, ο Παύλος Μελάς έχει καταθέσει πρόσθετη παρέμβαση, ζητώντας να καλύψει τη θέση του Καμπανιακού, ο οποίος δήλωσε αδυναμία συμμετοχής στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι αποφάσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τον τελικό χάρτη της Γ’ Εθνικής και να διαμορφώσουν διαφορετικά δεδομένα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

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