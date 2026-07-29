Euroleague: Στις 11 Δεκεμβρίου το πρώτο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - To πρόγραμμα της κανονικής σεζόν

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Το πρώτο... Ευρωπαϊκό αιώνιο ντέρμπι θα αργήσει! Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής χρονιάς και η πρώτος ελληνικός εμφύλιος είναι προγραμματισμένος για την 16η αγωνιστική.

Στις 11 Δεκεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 12 Φεβρουαρίου.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου του στις 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με τη Μπασκόνια, ενώ οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Παρί.

Το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής περιόδου 2026-27:

1η αγωνιστική (24-25/9/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

2η αγωνιστική (29-30/9/2026)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

3η αγωνιστική (1-2/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

4η αγωνιστική (7-9/10/2026)

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

5η αγωνιστική (13-14/10/2026)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

6η αγωνιστική (15-16/10/2026)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

7η αγωνιστική (21-23/10/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

8η αγωνιστική (27-28/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

9η αγωνιστική (29-30/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

10η αγωνιστική (4-6/11/2026)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

11η αγωνιστική (11-13/11/2026)

Παρί (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

12η αγωνιστική (17-18/11/2026)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Μπασκόνια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

13η αγωνιστική (19-20/11/2026)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

14η αγωνιστική (24-25/11/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

15η αγωνιστική (3-4/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

16η αγωνιστική (10-11/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Παρί (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17η αγωνιστική (15-16/12/2026)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρί (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

18η αγωνιστική (17-18/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρτιζάν (Σερβία)

19η αγωνιστική (22-23/12/2026)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)

20ή αγωνιστική (29-30/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Παρτιζάν (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Παρί (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

21η αγωνιστική (6-8/1/2027)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρί (Γαλλία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

22η αγωνιστική (12-13/1/2027)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)

23η αγωνιστική (14-15/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρί (Γαλλία)

24η αγωνιστική (21-22/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Παρί (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

25η αγωνιστική (28-29/1/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

26η αγωνιστική (2-3/2/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Παρί (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

27η αγωνιστική (4-5/2/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Βαλένθια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

28η αγωνιστική (10-12/2/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

29η αγωνιστική (4-5/3/2027)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρί (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

30ή αγωνιστική (9-10/3/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βαλένθια (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

31η αγωνιστική (11-12/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

32η αγωνιστική (18-19/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

33η αγωνιστική (23-24/3/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Παρί (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

34η αγωνιστική (25-26/3/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Παρτιζάν (Σερβία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

35η αγωνιστική (31/3-1/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Παρί (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)



Παρτιζάν (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

36η αγωνιστική (6-7/4/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)



Παρί (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

37η αγωνιστική (8-9/4/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Παρί (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρτιζάν (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

38η αγωνιστική (15-16/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρί (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βαλένθια (Ισπανία)

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