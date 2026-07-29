Συγκεκριμένη λύση για τη δομή στους Αθανάτους από τους κατοίκους - Τι προτείνουν

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Τη συγκρότηση κοινής τεχνικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει από μηδενική βάση όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη χωροθέτηση της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής στους Αθανάτους, προτείνουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων.

Με κοινή ανακοίνωσή τους καταθέτουν μια εναλλακτική πρόταση, ζητώντας η τελική απόφαση να προκύψει μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση, αντικειμενικά κριτήρια και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων θεσμικών και επιστημονικών φορέων. Όπως επισημαίνουν, στόχος τους δεν είναι η καθυστέρηση του έργου ούτε η αμφισβήτηση της αναγκαιότητας της δομής, αλλά η επιλογή της πλέον κατάλληλης λύσης, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την προστασία της τοπικής κοινωνίας και την αξιοπρεπή φιλοξενία των μεταναστών.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πρόταση για τη συγκρότηση κοινής τεχνικής επιτροπής για τη χωροθέτηση της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταθέτουμε δημόσια μια συγκεκριμένη και εποικοδομητική πρόταση για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης λύσης σχετικά με τη χωροθέτηση της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής.

Πιστεύουμε ότι ένα έργο τέτοιας σημασίας πρέπει να βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση, αντικειμενικά κριτήρια και συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τη σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής, με τη συμμετοχή:

- του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

- του Δήμου Ηρακλείου,

- της Περιφέρειας Κρήτης,

- του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης,

- καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου επιστημονικού φορέα.

Η επιτροπή καλείται να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και να αξιολογήσει δημόσιες ή άλλες κατάλληλες εκτάσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

- η ασφάλεια,

- η επάρκεια των υποδομών,

- η προσβασιμότητα,

- η δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας και εκκένωσης,

- η περιβαλλοντική και πολεοδομική καταλληλότητα,

- η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για τους φιλοξενούμενους.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας νέας εγκατάστασης, ακόμη και προκατασκευασμένης, σε κατάλληλη δημόσια έκταση, σχεδιασμένης εξαρχής για τη συγκεκριμένη χρήση, αντί της προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων που ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς.

Η πρότασή μας υπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον. Η δημιουργία ή αξιοποίηση μιας εγκατάστασης που θα παραμείνει στην κυριότητα του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί μια μακροπρόθεσμα πιο συμφέρουσα επιλογή από τη διαρκή επιβάρυνση του Δημοσίου με μισθώματα ιδιωτικών ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια μόνιμη δημόσια υποδομή και ενισχύεται η ορθολογική διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Η πρόταση αυτή δεν αποσκοπεί στην καθυστέρηση των διαδικασιών ούτε στην άρνηση της αναγκαιότητας της δομής. Αντίθετα, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η τελική απόφαση θα είναι τεκμηριωμένη, βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή.

Καλούμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, τους βουλευτές του Νομού και όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να ανταποκριθούν στον θεσμικό και πολιτικό τους ρόλο, υιοθετώντας μια διαδικασία συνεργασίας που θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή λύση για την τοπική κοινωνία, τους φιλοξενούμενους και το δημόσιο συμφέρον.

Οι κάτοικοι της περιοχής

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων

Ο Πρόεδρος ΟΕΒΕΝΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων

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