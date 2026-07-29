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«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές: Λουκέτο σε γνωστό μαγαζί της Πάρου

Μπαρμπαρόσα
clock 12:06 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%.

ΑΑΔΕ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ

Συνολικά, στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών καταγράφηκαν:

  • 13.287 φορολογικές παραβάσεις
  • αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ
  • πρόστιμα 1.023.281 ευρώ
  • 48ωρο "λουκέτο" σε οκτώ επιχειρήσεις
Μπαρμπαρόσα

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.

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