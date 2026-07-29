Κατερίνα Γερονικολού: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είχε τα γενέθλιά του και φυσικά τα γιόρτασε με την αγαπημένη του, Κατερίνα Γερονικολού. Η όμορφη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από κοινές φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

«Εδώ που νιώθεις πιο ελεύθερος…Να έχεις πάντα καλές θάλασσες, γεμάτα “δίχτυα” και να επιστρέφεις εκεί που σε αγαπούν. Χρόνια πολλά Καπετάνιε μου. #hisbirthday



(Οι φωτογραφίες το πρωί – το βίντεο το απόγευμα – δες το μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο – το απόλυτο πριν+μετά)», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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