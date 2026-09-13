Κρήτη: Σπηλαιολόγοι εξερευνούν το σπηλαιοβάραθρο στις Στέρνες Χανίων

Την αποστολή των σπηλαιολόγων και ερευνητών που εξερευνούν το σπηλαιοβάραθρο στην περιοχή Στέρνες των Λευκών Ορέων στα Σφακιά, επισκέφθηκε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός το απόγευμα της 12/9.

Ο δήμαρχος κ. Ζερβός συνοδευόμενος από τους ειδικούς συνεργάτες του, Στρατή Τσιτσιρίδη και Νεκταρία Γλυμενάκη, παρέδωσαν σε μέλη της διεθνούς αποστολής που απαρτίζεται από 40 σπηλαιολόγους και ερευνητές, από οκτώ χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, εφόδια και είδη ανάγκης ενώ ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της σπηλαιο-ερεύνησης.

«Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εξερευνήσεις που συντελούνται αυτή την περίοδο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε σπηλαιοβάραθρο μήκους 12.300 μέτρων, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, το δεύτερο σε μήκος στον ελλαδικό χώρο, γεωγραφικά άνωθεν του χωριού Ανώπολη των Σφακίων σε υψόμετρο 2.090 μέτρων. Η ομάδα των σπηλαιολόγων και ερευνητών, που ολοκληρώνουν σήμερα Κυριακή τη δεκάτη συνεχόμενη ετήσια αποστολή τους, κάθε χρόνο διανύει όλο μεγαλύτερες αποστάσεις εντός του σπηλαιοβάραθρου των Στερνών, ανακαλύπτοντας, καταγράφοντας και χαρτογραφώντας, νέα στοιχεία και πτυχές που αφορούν στην γεωλογία, σπηλαιοβιολογία, υδρολογία, με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και τη συλλογή παράλληλα, δειγμάτων έμβιων οργανισμών τα οποία θα μελετηθούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού», δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός.

Η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή με προσωπική παρέμβαση του δημάρχου Σφακίων Ιωάννη Ζερβού, χρηματοδοτήθηκε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ με το ποσό των 10.000 ευρώ, ενώ η δημοτική αρχή ενίσχυσε με τα απαραίτητα εφόδια για κάλυψη αναγκών τους, τα μέλη της αποστολής. «Στηρίζουμε σταθερά εδώ και χρόνια τη συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα η οποία έχει ευρύτερη σημασία για την περιοχή, καθώς μπορεί να ενισχύσει τη γνώση γύρω από τη γεωλογία, τα υπόγεια ύδατα και το οικοσύστημα των Λευκών Ορέων», δήλωσε ο κ. Ζερβός. Η δημοτική αρχή των Σφακίων εκτιμά παράλληλα, ότι η διεθνής παρουσία των σπηλαιολόγων/ερευνητών, συμβάλλει τόσο στην προβολή των Σφακίων όσο και στην ανάδειξη σημαντικών μορφών και επιλογών εναλλακτικού τουρισμού.

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