Γονίδης: «Είχα κατάθλιψη, δεν το έχω ξαναπεί σε εκπομπή»

Ο Σταμάτης Γονίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» μίλησε για άγνωστες πτυχές της ζωής του, τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη.

«Εγώ είχα κατάθλιψη. Δεν το έχω ξαναπεί σε εκπομπή. Το χιούμορ και η προσευχή με βοήθησαν πάρα πολύ. Ο Χριστός θέλει χαρά, αγάπη, ζωή», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου χειρότερο από όλους κάποιες φορές. Ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλο τον κόσμο. Το πιστεύω αυτό. Έχω κάνει αμαρτίες απέναντι στον εαυτό μου, έχω πληγώσει ανθρώπους, έχω πληγωθεί κι έχω πληγώσει. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις», εξομολογήθηκε.

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