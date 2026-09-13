Θετικές εξελίξεις για τα σχολεία και την Εκπαιδευτική Κοινότητα του Δήμου Βιάννου

Στο Δημαρχείο Βιάννου βρέθηκε ο κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχοντας συνάντηση με το Δήμαρχο Βιάννου, αλλά και τις Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων του Δήμου, στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την τοπική Εκπαιδευτική Κοινότητα.

Στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος βρίσκεται στη Βιάννο, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα που κορυφώνονται αύριο Κυριακή, μετείχαν οι αντιδήμαρχοι Χαράλαμπος Κονδυλάκης, Μιχάλης Παπαδήμας και Θεόδωρος Καρτσάκης, καθώς και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλης Κονδυλάκης, οι Διευθυντές του Γυμνασίου Βιάννου «Ιωάννης Κονδυλάκης» και Λυκείου Βιάννου «Στάθης Μάστορας», οι Διευθυντές και εκπρόσωποι αυτών, του Δημοτικού σχολείου Άνω Βιάννου και Νηπιαγωγείου Βιάννου, του Δημοτικού σχολείου και του Νηπιαγωγείου Άρβης, καθώς και του Νηπιαγωγείου Καστρίου.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τον Γενικό Γραμματέα, έθεσε επί τάπητος όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές Μονάδες. Εγινε εκτενής αναφορά σε λειτουργικά θέματα, σε θέματα υποδομών, παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του ο κ. Παπαδομαρκάκης προχώρησε σε μια σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις:

Έκανε γνωστό ότι ως τις αρχές Οκτωβρίου θα αναγνωριστούν ξανά τα σχολεία της Βιάννου ως δυσπρόσιτα, ένα πάγιο αίτημα της Δημοτικής Αρχής, που πλέον θα γίνει πράξη.



Ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο 2027 θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» οι σχολικές Μονάδες του Δήμου Βιάννου.

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Μέσα στα θέματα εξάλλου που συζητήθηκαν ήταν και η πρόταση για την δημιουργία Εσπερινού Σχολείου, κάτι που βρήκε θετική ανταπόκριση στο πρόσωπο του κ. Παπαδομαρκάκη, υπό την προϋπόθεση, ότι θα υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες και θα υπάρξει πρόσφορο έδαφος και φυσικά ενδιαφέρον για να μπει ένα τέτοιο εγχείρημα σε φάση υλοποίησης.

Οι Διευθυντές από την πλευρά τους τοποθετήθηκαν όλοι και έγινε αναφορά από τον καθένα τους, στα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε σχολείο, είτε αυτά έχουν να κάνουν με ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, είτε με κενά που πρέπει να καλυφθούν.

Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας ακούγοντας τους Διευθυντές, τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αναμένεται να καλυφθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν και θα γίνει ο δεύτερος κύκλος τοποθετήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων.

Τόνισε ότι από την πλευρά του θα συμβάλλει με κάθε τρόπο, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, εξαίροντας ταυτόχρονα την πρωτοβουλία του Δήμου να καλύψει το κόστος του ενοικίου σε όσους εκπαιδευτικούς αποφασίσουν να μείνουν στη Βιάννο.

Μάλιστα όπως είπε ο ίδιος, έχει ενημερώσει και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για αυτή την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Βιάννου, επισημαίνοντας πως η κίνηση αυτή πρέπει να αποτελέσει το παράδειγμα που θα ακολουθήσουν και άλλες Δημοτικές Αρχές για να λειτουργήσουν οι προσπάθειες αυτές ως κίνητρα και να καλυφθούν θέσεις εκπαιδευτικών σε δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι ο Γενικός Γραμματέας θα προωθήσει ένα Προεδρικό Διάταγμα, ώστε εκτός από τοπική Αργία που είναι ως σήμερα η 14η Σεπτεμβρίου για τις Δημοτικές Υπηρεσίες, να καθιερωθεί ως Αργία και για τα σχολεία της Βιάννου, με ειδικές δραστηριότητες αφιερωμένες στο Ολοκαύτωμα του 1943, που θα λαμβάνουν χώρα εκείνη την ημέρα.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Μπαριτάκης ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τον κ. Παπαδομαρκάκη, για τις θετικές ειδήσεις που έφερε μαζί του ερχόμενος στη Βιάννο, τονίζοντας ότι η συνεργασία των δύο πλευρών παραμένει άψογη, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα ουσιαστικά αποτελέσματα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

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