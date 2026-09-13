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ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άγρια συμπλοκή 15 ατόμων – Μαχαίρωσαν 40χρονο Ινδό

περιπολικο ασθενοφορο
clock 17:49 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί, μετά από συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων, που σημειώθηκε στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 21:00, στη συμβολή των οδών Λευκάδος και Ευελπίδων, τα άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο στο στομάχι και στον μηρό ένας 40χρονος πολίτης Ινδίας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 26 και 30 ετών, καθώς και ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

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