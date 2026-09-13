Ζάκυνθος: ΙΧ «κόλλησε» στην προβλήτα και οι παίκτες του Ατρομήτου Πατρών το σήκωσαν στα χέρια (βίντεο)

Μια ασυνήθιστη αλλά απαραίτητη «ειδική αποστολή» περίμενε την αποστολή του Ατρομήτου Πατρών κατά την επιστροφή της από τη Ζάκυνθο.

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, οι ποδοσφαιριστές της αχαϊκής ομάδας βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόοπτο περιστατικό στην προβλήτα του λιμανιού, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο «καβάλησε» το χαμηλό κράσπεδο και ακινητοποιήθηκε, αδυνατώντας να μετακινηθεί με συμβατικό τρόπο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι αθλητές του Ατρομήτου σήκωσαν το όχημα στα χέρια, απεγκλωβίζοντάς το μέσα σε λίγα λεπτά. Η άμεση παρέμβαση των παικτών έδωσε λύση στο πρόβλημα, εισπράττοντας τα θερμά συγχαρητήρια και το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Πηγή: pelop.gr

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