Κρήτη - Θρίλερ σε παραλία: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της – Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε σήμερα μια 68χρονη γυναίκα ενώ κολυμπούσε στην πολυσύχναστη παραλία του Καλαθά, στο Ακρωτήρι Χανίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε μέσα στο νερό χωρίς τις αισθήσεις της.

Άμεση η κινητοποίηση των αρχών

Ο ναυαγοσώστης της παραλίας αντέδρασε ακαριαία. Ανέσυρε την 68χρονη στην ακτή και ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών, εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αναζωογόνησης.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι διασώστες παρέλαβαν τη γυναίκα και ξεκίνησαν τη διακομιδή της προς το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, συνεχίζοντας τις προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο του ναυαγοσώστη όσο και του ιατρικού πληρώματος, η γυναίκα είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Στο νοσοκομείο απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 68χρονης αναμένεται να φως η νεκροψία-νεκροτομή που διατάχθηκε από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο πνιγμός οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

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