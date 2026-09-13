Βελόπουλος: «Ας ζήσει λοιπόν ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης με τα "ψίχουλα" που μοιράζει και μετά ας "κρίνει" όσους τον επικρίνουν»

«Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός αποκαλεί "μεμψίμοιρους" όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες, αποδεικνύει ότι βρίσκεται "εκτός τόπου και χρόνου", αλλά και ότι είναι άκρως επικίνδυνος», αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του, με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος τονίζει: «Ας ζήσει λοιπόν ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης με τα "ψίχουλα" που μοιράζει και μετά ας "κρίνει" όσους τον επικρίνουν. Αλλά τι να περιμένει κανείς από έναν άνθρωπο που έχει παραδεχτεί ότι ο μεγαλύτερος εφιάλτης του είναι να αναγκαστεί ο ίδιος να ζήσει με 800 ευρώ το μήνα».

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