Μητσοτάκης από Καστελλόριζο για Τουρκία: Δεν απειλούμε αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Στην ομιλία του μετά την δοξολογία και την παρέλαση ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Το Καστελλόριζο αποδεικνύει πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη αν υπάρχει ενότητα και πίστη, θάρρος και επιμονή» ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο διάγγελμα που είχε απευθύνει το 2010 από το ακριτικό νησί ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. «Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια - σύνδεση που δεν άξιζε το νησί και που θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν» είπε ο πρωθυπουργός για να προσθέσει: «Σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά».

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο να αποτελεί μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο», ανέφερε επίσης μιλώντας για τα εθνικά θέματα.

«Το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφός της είναι και ευρωπαϊκό. Το Καστελλόριζο εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης - με κλειστές τις πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διεθνή νομιμότητα. Είναι η εθνική γραμμή που ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα που ισχυροποιούν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία. Στην άμυνα και στη διπλωματία, στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

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