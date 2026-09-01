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Πρίγκιπας Χάρι: Οι δύο επίσημες εμφανίσεις του μετά την επιστροφή του στο Λονδίνο

χαρι μεγκαν
clock 12:00 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο πρίγκιπας Χάριεπιστρέφει στο προσκήνιο στη Βρετανία, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι πρώτες επίσημες υποχρεώσεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επιστροφή του στη χώρα μαζί με την οικογένειά του.

Ο δούκας του Σάσεξ αναμένεται να παραστεί στις 17 Σεπτεμβρίου στην τελετή απονομής των πρώτων Invictus Spirit Awards.

Πρόκειται για έναν νέο θεσμό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς Κινήματος Invictus και θα αναγνωρίσει πρόσωπα, οργανισμούς και κοινότητες που ξεχωρίζουν για την ανθεκτικότητα, την προσφορά και το αδάμαστο πνεύμα τους.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου, ο Χάρι θα δώσει το «παρών» και στα ετήσια Βραβεία WellChild, έναν θεσμό με τον οποίο έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του ιδρύματος, INSPIRE, σηματοδοτώντας μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις του πρίγκιπα Χάρι επί βρετανικού εδάφους.

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