ΣΑΒ.12 Σεπ 2026 23:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Χρηστίδου: «46 αν αναρωτιέστε σε ποια ηλικία σταματάς να δίνεις δεκάρα»

χ
clock 11:00 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τα γενέθλιά της είχε η Σίσσυ Χρηστίδου και γιόρτασε τα 46 της χρόνια.  Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram, από το πάρτι που έκανε και την τούρτα που έσβησε. 

Παράλληλα, έστειλε ένα αφοπλιστικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «46. Αναναρωτιέστεσεποιαηλικίασταματάςναδίνειςδεκάρα. Είναι τα 46!».

χρ

Διαβάστε επίσης 

Xολίδης: «Μέσα σε τρεις μήνες έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα και τον πατέρα μου στην εντατική»

Γονίδης: "Πολλές φορές αισθάνομαι πιο αμαρτωλός απ' όλους, έχω πληγώσει ανθρώπους"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

σίσσυ χρηστίδου Γενέθλια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis