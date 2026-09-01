Χρηστίδου: «46 αν αναρωτιέστε σε ποια ηλικία σταματάς να δίνεις δεκάρα»

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Τα γενέθλιά της είχε η Σίσσυ Χρηστίδου και γιόρτασε τα 46 της χρόνια. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram, από το πάρτι που έκανε και την τούρτα που έσβησε.

Παράλληλα, έστειλε ένα αφοπλιστικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «46. Αναναρωτιέστεσεποιαηλικίασταματάςναδίνειςδεκάρα. Είναι τα 46!».

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