Θάνατος Μαζωνάκη: Κλήσεις πανικού από τους γιατρούς για το πώς δουλεύει ο απινιδωτής

Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως, για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον το χρονικό παράθυρο από την καταγεγραμμένη έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης (14:14) έως την κλήση προς το ΕΚΑΒ (16:23)

Σύμφωνα με έγγραφο που προέκυψε από τον έλεγχο κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η τελευταία συνεδρία στο συγκεκριμένο μηχάνημα διήρκεσε 42 λεπτά. Οι ιατροί έχουν ισχυριστεί ότι τα 42 λεπτά αφορούσαν τον χρόνο προετοιμασίας του μηχανήματος. Όμως κατά τον έλεγχο του ΙΣΑ, η γιατρός κλήθηκε να πραγματοποιήσει, δοκιμαστικά, τη διαδικασία προετοιμασίας του μηχανήματος.

Και σύμφωνα με την ελεγκτή γιατρό και πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, η προετοιμασία του μηχανήματος δεν διήρκεσε περισσότερο από 20 λεπτά. Γεγονός που ευλόγως παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι κατά τα 22 επιπλέον λεπτά, είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Εάν η λειτουργία του μηχανήματος σταμάτησε 42 λεπτά αργότερα, στις 14:56 και η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23, τότε προκύπτει ένα κενό 87 λεπτών που ουδείς γνωρίζει πως έγινε η διαχείριση της ανακοπής που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Αρση απορρήτου

Διαφωτιστικές απαντήσεις αναμένουν οι αστυνομικοί και από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων.

Από την ανάλυση των κλήσεων θα προκύψει τόσο η χρονική στιγμή της πρώτης επείγουσας στη φύση της επικοινωνίας, κάποιο πιθανώς εσπευσμένο αίτημα της ιατρού προς τον σύζυγό της να μεταβεί στο ιατρείο και ενδχομένως άλλες «διευθετήσεις».

«Πώς δουλεύει ο απινιδωτής;» - Κλήσεις πανικού από τους γιατρούς

Σύμφωνα με τη nautemporiki.gr, στο ιατρείο υπήρξε ένας κύκλος τηλεφωνημάτων. Ένα εξ αυτών έγινε με αποδέκτη την εταιρία από την οποία είχε προμηθευτεί το ζεύγος των ιατρών τον απινιδωτή.

Σε κατάσταση πανικού οι γιατροί φέρεται να ζητούσαν πληροφορίες για το πώς δουλεύει το μηχάνημα, το οποίο, σημειωτέον, ήταν ακόμη στο κουτί όπως είχε αγοραστεί προ διετίας. Μάλιστα οι ίδια πληροφορίες λένε ότι το μηχάνημα δεν ήταν καν συνδεδεμένο με τις απαραίτητες μπαταρίες.

Και συσκευή φυγοκέντρησης σε ντουλάπα

Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερο έλεγχο επιτροπής του ΙΣΑ, όπως αποκάλυψε χθες η επικεφαλής του ελέγχου Πολυτίμη Λεονάρδου, είχε εντοπιστεί μέσα σε ντουλάπα ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, για το οποίο είχε ζητηθεί η απομάκρυνσή του.

Επίσης είχε βρεθεί βρέθηκε και νεότερης τεχνολογίας μηχάνημα φυγοκέντρησης «κάτω από φελιζόλ», σύμφωνα με τα λεγόμενα της κ. Λεονάρδου.

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