Μαζωνάκης: Τα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ -Τι συνέβη στο ιατρείο

Μία ώρα και 24 λεπτά: αυτό είναι το χρονικό διάστημα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Είναι τα 84 λεπτά που μεσολάβησαν από τις 14:57, όταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σταμάτησε να λειτουργεί, μέχρι τις 16:21, όταν έγινε τελικά η κλήση στο ΕΚΑΒ.

Ανάμεσα σε αυτήν τη μιάμιση ώρα, περίπου, βρίσκεται ένα από τα πιο κρίσιμα και ακόμη προς πλήρη αποσαφήνιση κεφάλαια της υπόθεσης: τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο ιατρείο Stem Cell της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή, πότε έγινε αντιληπτό ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο και ποιες ενέργειες έγιναν, μέχρι να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια.

Τα ψηφιακά ίχνη, οι καταθέσεις και τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα και τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν πλέον στις Αρχές να ανασυνθέσουν, σχεδόν λεπτό προς λεπτό, τη μοιραία διαδρομή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 της 9ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο Κολωνάκι. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:14:10, το μηχάνημα «INUS PHERESIS» τέθηκε σε λειτουργία.

Στοιχείο με ιδιαίτερη βαρύτητα

Τα ψηφιακά δεδομένα που ανακτήθηκαν από το λογισμικό του δείχνουν ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε πράγματι αρχίσει και συνεχίστηκε για περίπου 42 λεπτά. Όμως, πριν ακόμη σταματήσει η λειτουργία του μηχανήματος, καταγράφεται ένα στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στις 14:45:22, ενώ η συσκευή εξακολουθούσε να λειτουργεί, η Ιωάννα Γάκα φωτογράφισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις του. Η σημασία της συγκεκριμένης εικόνας δεν περιορίζεται μόνο σε όσα αποτυπώνει. Βρίσκεται κυρίως στην ακριβή ώρα κατά την οποία τραβήχτηκε.

Ήταν 14:45:22. Περίπου 12 λεπτά αργότερα, στις 14:57, το μηχάνημα σταμάτησε να λειτουργεί.

Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει το κρίσιμο 84λεπτο. Το διάστημα που καλούνται τώρα οι Αρχές να φωτίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτογραφία εστάλη από την Ιωάννα Γάκα στον σύζυγό της Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κατάστημα του Κολωνακίου. Ο ίδιος φεύγει και επιστρέφει εσπευσμένα στο ιατρείο.

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Ο γιατρός έχει υποστηρίξει ότι ακολούθησε προσπάθεια ανάνηψης του τραγουδιστή, με ΚΑΡΠΑ και χορήγηση αδρεναλίνης.

Το επόμενο, όμως, αδιαμφισβήτητο χρονικό σημείο που έχει καταγραφεί είναι η κλήση προς το ΕΚΑΒ. Η ώρα ήταν 16:21. Από τις 14:57 έως τις 16:21 είχαν περάσει μία ώρα και 24 λεπτά.

Και αυτό ακριβώς το διάστημα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της έρευνας.

Οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν πότε ακριβώς εκτιμήθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποστεί ανακοπή, πόση ώρα διήρκεσαν οι προσπάθειες ανάνηψης, τι μεσολάβησε μέχρι να ζητηθεί βοήθεια και σε ποια χρονική στιγμή ελήφθη τελικά η απόφαση να κληθεί ασθενοφόρο.

Από τη στιγμή που έγινε η κλήση, η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Ο πρώτος διασώστης έφτασε στο σημείο στις 16:24, μόλις τρία λεπτά αργότερα. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο, ενώ στις 16:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Στις 17:40 διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταματά στο χρονικό της θεραπείας και της κλήσης στο ΕΚΑΒ. Σημαντική διάσταση έχουν αποκτήσει και τα ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού. Σύμφωνα με τα ψηφιακά στοιχεία, στις 19:09 η φωτογραφία που είχε τραβηχτεί νωρίτερα μέσα στο ιατρείο, διαγράφηκε από τη συσκευή της.

Η διαγραφή φέρεται να έγινε πριν η ίδια και ο σύζυγός της μεταβούν στην Ασφάλεια. Το ζευγάρι έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης περίπου στις 19:45. Ωστόσο, η φωτογραφία δεν χάθηκε.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν και πλέον αποτελεί μέρος του υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το ψηφιακό αρχείο του ίδιου του μηχανήματος, καθώς αυτό καταγράφει τη λειτουργία του από τις 14:14 έως τις 14:57. Το συγκεκριμένο στοιχείο επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει τη μοιραία ημέρα και προσφέρει στους ερευνητές ένα σαφές χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Στην υπόθεση έχει προστεθεί ακόμη μία παράμετρος.

Η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που είχε συμμετάσχει σε προηγούμενους ελέγχους του χώρου, έχει καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε παρουσιαστεί στα κλιμάκια του Συλλόγου.





Έτσι, η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο αν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία και πόσο διήρκεσε. Το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στην ακριβή αλληλουχία όσων ακολούθησαν.

Από τις 14:45:22, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στη φωτογραφία χωρίς τις αισθήσεις του, στις 14:57, όταν σταματά η λειτουργία του μηχανήματος, και από εκεί στις 16:21, όταν γίνεται η κλήση στο ΕΚΑΒ. Εδώ κρύβονται οι απαντήσεις, που επιχειρούν τώρα να βρουν οι Αρχές.

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