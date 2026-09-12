Το μυστήριο των χαμένων λεπτών στην υπόθεση Μαζωνάκη - Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις των γιατρών

Αποκαλύψεις έρχονται από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου στο οποίο εξέπνευσε και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα.

Το τελευταίο αντίο του δημοφιλούς τραγουδιστή, συγγενείς, φίλοι συνάδελφοι και όλοι όσοι τον αγαπούσαν θα το πουν τη Δευτέρα (14/9) στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας στις 13:00.

Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στον χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη κρατούνται οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα απολογηθούν. Στο φάκελο της υπόθεσης προστίθεται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο οδηγός κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55, ενώ οι γιατροί είχαν δηλώσει ως ώρα προσέλευσης τις 16:00, μετά από διαγραφή της αρχικής καταχώρισης. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, στον τραγουδιστή χορηγήθηκαν δύο δόσεις αδρεναλίνης και έγινε ΚΑΡΠΑ.

Ο γιατρός υποστήριξε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, ενώ η συζυγός του κατέθεσε ότι έγινε «ΚΑΡΠΑ και απινίδωση». Ο Μαζωνάκης ήταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για 42 λεπτά.

Οι ιατρικοί φάκελοι δείχνουν ότι δεν γινόταν καρδιολογικός έλεγχος, ενώ μετά το περιστατικό καθαρίστηκε ο χώρος και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Θεοδωρόπουλος αναφέρει ότι «ενεπλάκη μόνο για να κάνει ΚΑΡΠΑ».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαραλάμπος Λυκούδης μιλώντας στο ΕΡΤnews επανέλβε ότι έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, εκτιμώντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όπως αναφέρει, η Δευτέρα είναι κρίσιμη για τις αποφάσεις του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες του περιστατικού οδηγούν στη σκέψη ότι υπήρξε «αποδοχή του αποτελέσματος», καθώς η πράξη της πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε εκτός νοσοκομείου, από γιατρούς που δεν είχαν την απαιτούμενη ειδίκευση, και χωρίς να υπάρχει ιατρική ένδειξη για τέτοια διαδικασία. Επισήμανε ότι η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες νόσους, από τις οποίες δεν έπασχε ο τραγουδιστής ενώ σημείωσε ότι από την κατάθεση της γραμματέως του τραγουδιστή δεν προκύπτει ότι είναι υποβληθεί ξανά σε πλασμαφαίρεση.

Εντύπωση προκαλεί και η δημοσιογραφική πληροφορία σύμφωνα με την οποία, όπως είπε ο κ. Λυκούδης οι γιατροί φέρονται να έψαχναν μέσω τεχνητικής νοημοσύνης πληροφορίες για το πώς θα επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Επίσης τόνισε ότι κεντρικό στοιχείο, αποτελεί και η έλλειψη απινιδωτή στο ιατρείο. Ιατροδικαστές έχουν καταθέσει ότι η ύπαρξή του θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον θάνατο.

ΑΑΔΕ: Έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι για την υπόθεση Μαζωνάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν την Πέμπτη το ιατρείο στο Κολωνάκι και ξεκίνησαν «ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής».

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Τη Δευτέρα η απολογία των δύο γιατρών

Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να προετοιμάσουν την αντίκρουση της κατηγορίας που τους αποδίδεται.

Κακουργηματική δίωξη στο ζευγάρι γιατρών

Κατηγορούμενοι για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία είναι οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο συλληφθέντες προσήχθησαν μετά το μεσημέρι, με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας, στα δικαστήρια της Ευελπίδων και αμέσως οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Η δικογραφία για την υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθεί και ο δικηγόρος του εκλιπόντος, Χαράλαμπος Λυκούδης, που εκπροσωπεί πλέον την οικογένεια του καλλιτέχνη στην Υποστήριξη της Κατηγορίας, ο οποίος προτίθεται να υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων.

Βαρύτερη κατηγορία ζητά η οικογένεια

Τη μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του δημοφιλούς τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης, θα ζητήσει να αποδοθεί στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αντί αυτής που τους αποδίδεται, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας και αφορά θανατηφόρα έκθεση, κατά συναυτουργία.

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