Ανδρουλάκης: Μήνυμα για διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ – «Όχι το 2031, τώρα η πολιτική αλλαγή»

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Σαφή μηνύματα τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ τους βασικούς άξονες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με δημοσιογράφους, ο πρόεδρος του κόμματος επέμεινε ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να έρθει στις προσεχείς εκλογές και όχι το 2031, άφησε αιχμές για τους σχεδιασμούς Τσίπρα και ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα περαιτέρω διεύρυνσης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και σε ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Να φύγει τώρα η Νέα Δημοκρατία, όχι το 2031»

Η πρόσκληση για μία χαλαρή συζήτηση και ένα ποτό σε μπαρ ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε σε διαδοχικές πολιτικές ερωτήσεις, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δείχνει διάθεση να ανεβάσει τους τόνους τόσο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όσο και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

«Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή και συνεδριακή: να φύγει τώρα, στις προσεχείς εκλογές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι το 2031, όπως σχεδιάζουν κάποιοι άλλοι», ανέφερε, αφήνοντας σαφή αιχμή για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση νέου κόμματος.

Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, «η λύση τώρα για πολιτική αλλαγή με συγκεκριμένο και πολύ καθαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

«Εμείς έχουμε λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών, όραμα και σχέδιο, γι’ αυτό και ανεβαίνουμε, ενώ όσοι δεν έχουν αρχίζουν και “ξεφουσκώνουν”», πρόσθεσε.

Η επίθεση στον Τσίπρα και το «κενό» της αντιπολίτευσης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι μεταβάλλει θέσεις και απόψεις.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι το πολιτικό κενό το οποίο επικαλέστηκε ο πρώην πρωθυπουργός ως έναν από τους λόγους επιστροφής του στην ενεργό πολιτική δημιουργήθηκε και από τον ίδιο, καθώς, όπως είπε, δεν άσκησε αντιπολίτευση επί δύο χρόνια.

Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ διεξάγει πλέον διμέτωπο αγώνα, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι βασικός αντίπαλος παραμένει η κυβέρνηση.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει βασικό αντίπαλο το κυβερνητικό κόμμα, αλλά δεν θα αφήνει και τίποτα αναπάντητο που έρχεται από άλλη πλευρά», τόνισε.

Όπως είπε, κεντρικός στόχος του παραμένει η πολιτική αλλαγή, ενώ εκτίμησε ως πιθανό το ενδεχόμενο να χρειαστούν δεύτερες εκλογές, σημειώνοντας ότι με βάση τους σημερινούς συσχετισμούς «δεν βγαίνουν τα νούμερα».

Μήνυμα διεύρυνσης – Στο βλέμμα Αποστολάκης και Αυλωνίτης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα για τη συνέχιση της διεύρυνσης του κόμματος.

«Η διεύρυνση είναι αμφίπλευρη, πολιτική και κοινωνική», ανέφερε, απευθύνοντας ουσιαστικά πρόσκληση σε όσους συμφωνούν με τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό να δώσουν το «παρών» στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη οι ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, βουλευτής Επικρατείας, και Αλέξανδρος Αυλωνίτης, βουλευτής Κέρκυρας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείται θέμα χρόνου και η «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη.

«Λυκοφιλίες» οι επιθέσεις φιλίας προς το ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις κινήσεις πολιτικής προσέγγισης προς το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας «λυκοφιλίες» τις πρόσφατες «επιθέσεις φιλίας» που, όπως είπε, δέχεται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την ΕΛΑΣ.

Κατά την εκτίμησή του, οι κινήσεις αυτές έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο: τον κόσμο και την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος επέμεινε ότι το κόμμα του θα κινηθεί αυτόνομα στη βάση του δικού του προγράμματος, υποστηρίζοντας ότι «έχουμε καθαρό λόγο και καθαρή γραμμή και ο κόσμος θα επιβραβεύσει τη συνέπεια και το σχέδιο».

Κοστολογημένο πρόγραμμα και περιορισμός δημόσιων δαπανών

Με το βλέμμα στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε την παρουσίαση των βασικών πυλώνων ενός κοστολογημένου προγράμματος, το οποίο, όπως υποστήριξε, στηρίζεται σε διαφορετική αντίληψη για τη διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις και για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών, επιμένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει και τις προγραμματικές λύσεις και τις πολιτικές αντοχές για να διεκδικήσει την κυβερνητική αλλαγή.

Αιχμές και για τα εθνικά θέματα

Από τη συζήτηση δεν έλειψαν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών θεμάτων.

Με αφορμή δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη ότι, εάν το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, μπορεί να «κάνουν ντου οι απέναντι», ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέδρασε έντονα.

«Δεν επιτρέπονται παιχνίδια με τα εθνικά θέματα – είναι επικίνδυνα», τόνισε, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν αξιοποίησε επαρκώς την περίοδο των «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ακροδεξιά, Κασιδιάρης και «τραμπισμός»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε ακόμη για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αλλά και για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και τα σενάρια επανόδου του στην πολιτική σκηνή.

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα που ανέλαβε πρωτοβουλίες εναντίον της Χρυσής Αυγής από το 2014, ενώ απέδωσε ευθύνες σε πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που, όπως είπε, «ομνύουν στον τραμπισμό».

Κατά τον ίδιο, αυτού του είδους η ρητορική συμβάλλει στη «νομιμοποίηση» ακροδεξιών φωνών στον δημόσιο διάλογο.

Και… Παναθηναϊκός στη συζήτηση

Στην περισσότερο χαλαρή πλευρά της βραδιάς, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.

«Το ΠΑΣΟΚ πάει καλά όταν πάει καλά ο Παναθηναϊκός», απάντησε χαριτολογώντας, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου και φίλου του Ολυμπιακού, Κώστα Τσουκαλά: «Άμα είναι έτσι, πρόεδρε, να δω τι θα κάνω…».

Όταν η συζήτηση επέστρεψε στα πολιτικά, ο κ. Ανδρουλάκης απέφυγε τις προβλέψεις, αρκούμενος στο «οι κάλπες θα δείξουν».

Σε νέα ερώτηση για τον Παναθηναϊκό και το εάν θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, είπε ότι θα ήθελε περισσότερο την κατάκτηση της EuroLeague, προσθέτοντας πάντως πως ο ίδιος «τα θέλει όλα».

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