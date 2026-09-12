Ολυμπιακός - ΟΦΗ στις 19:00: Για το θετικό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη (βίντεο)

Η 4η αγωνιστική της Super League ανοίγει στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του προγράμματος. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν τους Κυπελλούχους Ελλάδας, σε μία ιδιαίτερη αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο εκπροσώπους της χώρας μας στη League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ καλείται να σπάσει και το αρνητικό σερί κόντρα στους ερυθρόλευκους, καθως από το 2018 μετρά 19 συνεχόμενες ήττες από τον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι έχει ξεχωριστή σημασία για τον Ολυμπιακό, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της μετά-Μεντιλίμπαρ εποχής. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο των Πειραιωτών, έχοντας ως στόχο να οδηγήσει την ομάδα σε ένα ιδανικό ξεκίνημα στη νέα αυτή σελίδα.

Το έργο του 55χρονου Βάσκου, ωστόσο, μόνο εύκολο δεν αναμένεται να είναι. Απέναντί του βρίσκεται ένας φιλόδοξος και ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ΟΦΗ, ο οποίος έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές του. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρίσκεται στον Πειραιά χωρίς ιδιαίτερη πίεση και με στόχο να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα αποτελέσει δήλωση για τη συνέχεια της σεζόν.

ο Χρήστος Κόντηςδ εν έχει προβλήματα καθως μπορεί να υπολογίζει στον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Μαρινάκης, ενώ κανονικά βρίσκονται στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού οι Σιέλης και Ισέκα.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα και Κόδρο.

Με Μπέιλι και Πιρόλα ο Ολυμπιακός

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει στη διάθεσή του τον Μπέιλι, ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Πιρόλα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρα, Σάλιακα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσο, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνη, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες και Κλέιτον.

Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1.

Ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί με 19 διαδοχικές νίκες απέναντι στον ΟΦΗ στις αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες για όλες τις διοργανώσεις, ενώ ως γηπεδούχος έχει επικρατήσει στα 13 τελευταία τους παιχνίδια. Μετά το ισόπαλο 2-2 στις 29 Οκτωβρίου 2011 στο Στάδιο Καραϊσκάκης ακολούθησαν 13 νίκες των Ερυθρολεύκων και στις οκτώ από αυτές δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ.

Η μοναδική νίκη που έχει σημειώσει η ομάδα της Κρήτης ήταν με το εντυπωσιακό 5-4 στις 27 Μαΐου 1990. Παράλληλα αποτελεί και τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League, αφού ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 στο 48ο λεπτό με τα γκολ των Ντέταρι, Μητρόπουλου, Κωφίδη και Τσιαντάκη και η ομάδα της Κρήτης πήρε τη νίκη χάρη στα τέρματα των Μαρινάκη, Βέρα (2), Μπατσινίλα και Βάβουλα.

Η τελευταία φορά που ο ΟΦΗ πήρε βαθμούς σε αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό ήταν στις 21 Οκτωβρίου 2018, όταν επικράτησε με 1-0 στην Κρήτη και μετά από αυτή την αναμέτρηση ξεκίνησε το σερί με τις 19 διαδοχικές νίκες των Ερυθρολεύκων για όλες τις διοργανώσεις ανεξάρτητα έδρας. Μάλιστα στα οκτώ τελευταία και στις δύο έδρες, μαζί με την αναμέτρηση τους για το Super Cup, οι οκτώ νίκες του Ολυμπιακού είναι χωρίς να δεχθεί τέρμα.

Έχουν σημειωθεί γκολ στα 48 από τα 49 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες και το μοναδικό 0-0 ήταν στις 29 Μαρτίου 1992.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ

49 ΑΓΩΝΕΣ

44 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

1 ΝΙΚΗ ΟΦΗ

ΓΚΟΛ: 128-32

Κόντρα Ηρακλή-Ατρόμητου απόψε στρο Πανθεσσαλικό

Στο άλλο σημερινό ματς, Ηρακλής υποδέχεται στις 21:00 τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο αποτελεί την προσωρινή έδρα της ομάδας, καθώς το Καυτανζόγλειο δεν είναι διαθέσιμο. Οι δύο ομάδες αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση, σε ένα πρωτάθλημα που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα.

Ο «Γηραιός» μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, τον Βόλο στη 2η αγωνιστική και τον Αστέρα AKTOR στην 3η, έχοντας συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς.

Από την πλευρά του Ατρομήτου, το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς αντιμετώπισε κατά σειρά τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Η ομάδα του Κέρκεζ θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

Η 4η αγωνιστική



Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026



19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ



21:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Ατρόμητος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026



18:00 Καλαμάτα – Βόλος



19:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ



21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός



21:00 ΠΑΟΚ – Άρης



21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός





Βαθμολογία



1. Παναθηναϊκός 9



2. Παναιτωλικός 9



3. ΑΕΚ 7



4. Ολυμπιακός 7



5. ΠΑΟΚ 6



6. Άρης 6



7. ΟΦΗ 6



8. ΠΟΤ Ηρακλής 4



9. Βόλος 2



10. Κηφισιά 1



11. Ατρόμητος 1



12. Καλαμάτα 1



13. Αστέρας Τρίπολης 0



14. Λεβαδειακός 0

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