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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 89-87: Και στο φινάλε, το πήρε πάνω του ο Βεζένκοφ

βεζενκοφ
clock 23:05 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-87 του Ερυθρού Αστέρα στην Κύπρο, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι Σέρβοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και μπήκαν στην τελευταία περίοδο προηγούμενοι με 76-71. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, ανέβασε την ένταση στην άμυνα και σταδιακά επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης.

Με το σκορ στο 83-87, οι Πειραιώτες έβγαλαν αντίδραση στα κρίσιμα σημεία. Ο Γιαν Μοντέρο έκλεψε την μπάλα και ο Σάσα Βεζένκοφ αξιοποίησε τη φάση, ευστοχώντας σε τρίποντο που έφερε τον Ολυμπιακό μπροστά με 88-87, περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν σωστά τις τελευταίες κατοχές και έφτασαν στη νίκη.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 16 πόντους, ενώ ο Βεζένκοφ, στο πρώτο του φιλικό, πρόσθεσε 14. Για τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Τζόρνταν Νουόρα με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουορντ 8 (1), Μοντέρο 8 (2), Βεζένκοβ 22 (1), Χολ 7, Φουρνιέ 16 (2), Πλώτας 4, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 11 (1), Νετζήπογλου, Εντιάι, Μιλουτίνοβ 3, Τζόσεφ 10.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ιμπον Ναβάρο): Μότλι 15 (1), Τζόουνς 12 (3), Μπάτλερ 4, Μπάλντουιν 2, Νουόρα 17 (1), Βάιλερ-Μπαμπ 2, Κάρτερ 3 (1), Ντόμπριτς 3 (1), Μεντάρεβιτς, Οτζελέγε 4, Κράμερ 8 (2), Μονέκε 17 (4).

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