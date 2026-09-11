Μιχάλης Κουινέλης για τη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τελευταίο τραγούδι του

Ο Μιχάλης Κουινέλης μίλησε στην εκπομπή Ωρα Ελλάδος και μεταξύ άλλων εστίασε στη συνεργασία τους για το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν τρεις μήνες ο Γιώργος Μαζωνάκης με τίτλο «Επιπτώσεις».

«Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι "Επιπτώσεις", είναι ένα δικό μου τραγούδι και του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, τα οποία είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια και όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε "αδερφέ θα πούμε αυτό" και του λέω "Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;". "Αδερφέ, έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα". Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα», είπε ο τραγουδιστής.

«Η αλήθεια είναι ότι σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός, γιατί ήταν και καινοτόμος, δηλαδή δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούριο στη μουσική. Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του, το να είμαστε μαζί στο στούντιο, το να διαλέγουμε τα τραγούδια που ήθελε να πει, παρουσίαση κυρίως των τραγουδιών, όταν του παρουσίαζα κάποια τραγούδια, ήταν πραγματικά ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση», πρόσθεσε.

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