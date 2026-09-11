Θάνατος Μαζωνάκη: Ολοκληρώθηκε η νεκροψία - Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου, αναμονή για τοξικολογικές

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Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία των ιατροδικαστών Καλόγρηα και Κούβαρη, καθώς και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Κ. Μπουζιάνη.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο Νεκροτομείο Αθηνών, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή, και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 11:30.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για «απροσδιόριστη αιτία θανάτου», σύμφωνα με το news247.gr.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που θα προσδιορίσουν πιο συγκεκριμένα τα αίτια θανάτου και θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς και η σύζυγός του, που είχε αναλάβει την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή.

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