Θάνατος Μαζωνάκη: Οι κάμερες διαψεύδουν δύο βασικούς ισχυρισμούς των γιατρών (βίντεο)

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία-νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια.

Οι αντιφάσεις των γιατρών που οδήγησαν στη σύλληψη

Ήταν δύο οι αντιφάσεις εκείνες που έπεισαν τους αστυνομικούς πως κρύβουν τον πραγματικό ρόλο τους στην υπόθεση και άρα αποφασίστηκε η σύλληψή τους.

Ειδικότερα, είπαν στους ερευνητές ότι ο Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι περί τις 16:00, ωστόσο το βιντεοληπτικό υλικό αποδεικνύει ότι ήταν εκεί από τις 13:00.

Το δεύτερο, επίσης σοβαρό, στοιχείο έχει να κάνει με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός, που φαίνεται ότι είχε αναλάβει τον τραγουδιστή, ισχυρίστηκε ότι του έβαζε τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα, όταν και έπαθε το καρδιακό επεισόδιο, επιμένοντας πως δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Το μηχάνημα, όμως, δείχνει πως ήταν σε λειτουργία για 45 λεπτά, όταν έγινε το συμβάν.

Σήμερα (11/09) η ιατροδικαστική στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σημειώνεται πως εντός της σημερινής (11/09) ημέρας αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση στον δημοφιλή καλλιτέχνη. Η νεκροψία-νεκροτομή ήταν προγραμματισμένη για χθες, το μεσημέρι, ωστόσο η οικογένεια όρισε δικό της τεχνικό σύμβουλο και άρα μετατέθηκε για σήμερα. Ο σύμβουλος της οικογένειας θα παραστεί στη διαδικασία.

Επίσης, αναμένεται η ανακοίνωση για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα τελεστεί στο Γ΄Νεκροταφείο στη Νίκαια, λίγα μέτρα από το πατρικό του σπίτι.

Η έρευνα στην κλινική

Σημειώνεται πως τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν φύλλο και φτερό την ιδιωτικό κλινική, που λειτουργούσε με άδεια παθολογικού. Εξήλθαν από τις εγκαταστάσεις της κλινικής έχοντας στα χέρια τους πολύτιμο αποδεικτικό υλικό, το οποίο εσωκλείεται σε τέσσερις ογκώδεις φακέλους και μία ειδική σακούλα συλλογής πειστηρίων.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα μεταφέρθηκαν άμεσα στα υπηρεσιακά οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε ετοιμότητα ακριβώς μπροστά από την είσοδο της κλινικής. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Στο σημείο βρέθηκε και η αδερφή του.

Ακόμα, οι Αρχές έκαναν έρευνα και στο σπίτι των γιατρών στο Ψυχικό για να φανεί αν υπάρχουν πειστήρια για ανάλογες θεραπείες και σε άλλους ασθενείς τους.

Η μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη με καρέκλα και η μαρτυρία διασώστη του ΕΚΑΒ

Την ίδια στιγμή, βίντεο και πληροφορίες από τη στιγμή της μεταφοράς του από την κλινική στο ΕΚΑΒ αποκαλύπτουν ότι ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε με καρέκλα, ενώ ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν τον συνόδευσε κατά την έξοδό του από την κλινική.

Όπως φαίνεται μέσα όσα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, αρχικά στο σημείο έφτασε διασώστης σε μηχανή και στη συνέχεια ασθενοφόρο.

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ μάλιστα, που μετέφερε τον τραγουδιστή, παραχώρησε συνέντευξη στο Star, περιγράφοντας όλα όσα έζησε από όταν έφτασε στο σημείο, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή.

«Στα πρώτα ένα ή δύο λεπτά, στο πλαίσιο του ιστορικού που λαμβάναμε, από τους γιατρούς που ήταν στην κλινική, τότε καταλάβαμε ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν το ξέραμε μέχρι τότε», είπε αρχικά ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.

«Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες, δε μας είπαν κάτι παραπάνω, μας είπαν ότι πήγε να κάνει μία θεραπεία, ότι πριν ξεκινήσει έπαθε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκινήσανε κι αυτοί να κάνουνε προσπάθειες αναζωογόνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

Σε ερώτηση αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τις αισθήσεις του ο διασώστης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και ότι είχε ήδη υποστεί την καρδιακή ανακοπή.

«Προφανώς ήταν ωχρός, δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ξεκίνησαν τα παιδιά να κάνουν συμπιέσεις και εμφυσήσεις με τον εξοπλισμό το δικό μας, χορηγήσαμε και οξυγόνο είδαμε ότι είναι πιο σκόπιμο να φύγουμε γρήγορα από το σημείο δεν είχαμε να προσφέρουμε κάτι περισσότερο εκεί».

*Με πληροφορίες από protothema.gr/ reader.gr

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν πρόλαβε να συντάξει διαθήκη – Στην οικογένειά του περνά η περιουσία του

ΚΟΚ: Γιατί δεν πρέπει να οδηγείς συνέχεια στη μεσαία λωρίδα -Τι προβλέπεται