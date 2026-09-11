Γιώργος Μαζωνάκης: «Κακό δεν έκανα ποτέ»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε πολύ το τραγούδει "Ποτέ, Ποτέ". Ένα τραγούδι που μετά τον θάνατό του, είναι δύσκολο να το ακούσει κανείς με τον ίδιο τρόπο.

Το τραγούδι, αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που λέει πως κράτησε τον πόνο μέσα του, πως δεν έχασε το χαμόγελό του και πως προτίμησε την αγάπη από την εκδίκηση.

«Ποτέ, ποτέ κακό δεν έκανα ποτέ



Κι ας ‘θέλανε οι άλλοι το κακό μου



Τι κι αν πέρναγα του πόνου το όριο μου



Το κρατούσα μόνο για τον εαυτό μου», αναφέρουν οι στίχοι.

Την αποκαλυψη για το τραγούδι αυτό την έκανε η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

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