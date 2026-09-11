Ηράκλειο: Περπατούσε στο Ενετικό Λιμάνι και έπεσε στη θάλασσα

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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (10/9) στο Ηράκλειο, όταν ένας 66χρονος άνδρας έπεσε στη θάλασσα, στον βόρειο λιμενοβραχίονα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό, με στελέχη της Λιμενικής Αρχής να σπεύδουν στο σημείο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και περισυνελέγη με τη συνδρομή σκάφους του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου.

Από την πτώση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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