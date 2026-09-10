ΚΟΚ: Γιατί δεν πρέπει να οδηγείς συνέχεια στη μεσαία λωρίδα -Τι προβλέπεται

Μπορεί οι περισσότεροι οδηγοί να θεωρούν πως γνωρίζουν καλά τη νομοθεσία περί κυκλοφορίας των οχημάτων στους δρόμους και να ξέρουν πώς πρέπει να κινούνται σε κάθε συνθήκη, ωστόσο η αλήθεια είναι πως στους δρόμους υπάρχουν πολλαπλά παραδείγματα οδηγών που δεν ακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις τον σωστό τρόπο κίνησης, παραβιάζοντας τελικά τους κανόνες.

Και αυτό γιατί παράνομη δεν θεωρείται μόνο μία συμπεριφορά που παραβιάζει μια συγκεκριμένη συνθήκη, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ή η παραβίαση ενός ερυθρού σηματοδότη, αλλά και γενικότερα η οδήγηση που δεν εναρμονίζεται με τους κανόνες που ισχύουν στο οδικό δίκτυο.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία κοινή συμπεριφορά των οδηγών που τις περισσότερες φορές θεωρείται από πολλούς απολύτως φυσιολογική, αλλά δεν συμβαδίζει με όσα προβλέπει η νομοθεσία, είναι η συνεχής οδήγηση στη μεσαία λωρίδα.

Φυσικά, μιλάμε για δρόμους στους οποίους υπάρχουν περισσότερες από δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στους οποίους αρκετοί οδηγοί τείνουν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη μεσαία λωρίδα, ακόμη και όταν η δεξιά είναι ελεύθερη.

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι αυτή η συμπεριφορά αποτελεί κάτι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στους δρόμους, η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη πρακτική δεν προβλέπεται ως γενικός κανόνας από τον νέο ΚΟΚ.

Και αυτό γιατί η νομοθεσία, στο άρθρο 20, προβλέπει πως η κίνηση των οχημάτων πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, όπου φυσικά οι συνθήκες και η μορφή του δρόμου το επιτρέπουν.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν αφορά μόνο δρόμους με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, αλλά ισχύει και στους δρόμους με περισσότερες λωρίδες. Ουσιαστικά, ο οδηγός δεν θα πρέπει να καταλαμβάνει χωρίς λόγο μία από τις εσωτερικές λωρίδες, όταν μπορεί να κινείται κανονικά στη δεξιά.

Η λογική πίσω από τη συγκεκριμένη διάταξη είναι σχετικά απλή. Η μόνιμη χρήση της μεσαίας ή της αριστερής λωρίδας μπορεί να επηρεάσει τη συνολική ροή της κυκλοφορίας και να δημιουργήσει προβλήματα στους υπόλοιπους οδηγούς.

Μάλιστα, σε έναν δρόμο όπου ένας οδηγός παραμένει στη μεσαία λωρίδα χωρίς να υπάρχει λόγος, μπορεί να υποχρεώσει άλλους οδηγούς να πραγματοποιήσουν περισσότερους ελιγμούς για να τον προσπεράσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε επικίνδυνες προσπάθειες προσπέρασης από τα δεξιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μεσαία και η αριστερή λωρίδα δεν προορίζονται για μόνιμη κίνηση χωρίς λόγο, αλλά χρησιμοποιούνται ανάλογα με την κυκλοφορία, την προσπέραση, τις εξόδους και τις υπόλοιπες συνθήκες του δρόμου. Όταν ένας οδηγός ολοκληρώσει την προσπέραση ή δεν υπάρχει πλέον λόγος να βρίσκεται σε εσωτερική λωρίδα, θα πρέπει να επιστρέφει στη δεξιά, εφόσον αυτό είναι ασφαλές.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη σχετική νομοθεσία, η συνεχής και αδικαιολόγητη κίνηση στη μεσαία λωρίδα μπορεί να επιφέρει ακόμη και διοικητικές κυρώσεις.

Έτσι, η παράβαση των σχετικών κανόνων σχετικά με τη θέση του οχήματος στο οδόστρωμα, κατατάσσεται, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, στην κατηγορία Ε1-Β. Με βάση τον νέο ΚΟΚ, η συγκεκριμένη κατηγορία συνεπάγεται πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε οδηγός που βρίσκεται στη μεσαία λωρίδα κινδυνεύει αυτομάτως με πρόστιμο. Υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες κατά τις οποίες η χρήση της είναι απολύτως δικαιολογημένη και επιτρεπτή.

Πιο συγκεκριμένα, όταν υπάρχει έντονη συμφόρηση και όλες οι λωρίδες χρησιμοποιούνται από την κυκλοφορία, όταν η δεξιά λωρίδα έχει κάποιο εμπόδιο ή είναι προσωρινά κλειστή, αλλά και όταν ο οδηγός πρέπει να τοποθετηθεί εγκαίρως σε συγκεκριμένη λωρίδα ενόψει εξόδου ή αλλαγής κατεύθυνσης, η παραμονή στη μεσαία λωρίδα δεν θεωρείται άσκοπη. Το ίδιο ισχύει και όταν οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν διαφορετική θέση στο οδόστρωμα ή όταν η ασφαλής κίνηση στη δεξιά λωρίδα δεν είναι δυνατή.

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