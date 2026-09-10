Μυστικά 4.400 ετών αποκαλύπτει αρχαίος τάφος στη Σακκάρα – Βρέθηκε με τα αρχικά του χρώματα

Μια ισπανοαιγυπτιακή αρχαιολογική ομάδα, υπό τον Ισπανό αιγυπτιολόγο Τζουσέπ Σερβεγιό, έφερε στο φως έναν εντυπωσιακό τάφο από τα τέλη της Ε΄ δυναστείας του Παλαιού Βασιλείου (2494-2345 π.Χ.), στη νεκρόπολη της Σακκάρα, νοτιοδυτικά του Καΐρου.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε κατά τη φετινή θερινή περίοδο με τη συνεργασία του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (UAB) και του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Το μνημείο είναι μια ιδιαίτερα καλοδιατηρημένη μαστάμπα με δύο ταφικά παρεκκλήσια, τα οποία κατασκευάστηκαν για τον Γιούνμεν, υψηλόβαθμο αξιωματούχο του φαραώ Τζεντκάρε Ισέσι, και τον πατέρα του Ίτι, που κατείχε χαμηλότερη διοικητική θέση.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων επιβεβαίωσε ότι ο τάφος χρονολογείται στην εποχή του Τζεντκάρε Ισέσι και βρίσκεται στη νεκρόπολη του Μαριέτ, βόρεια της Σακκάρα. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς παρέχει πληροφορίες για την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της περιόδου. Ξεχωρίζουν ένα εξαιρετικής ποιότητας επιστύλιο, καθώς και ταφικές επιγραφές προσαρμοσμένες στη θέση και την προσωπικότητα του Γιούνμεν. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα ανάγλυφα, τα οποία παρουσιάζουν γεωργικές εργασίες, πομπές προσφορών, γαϊδούρια και άλλα ζώα. Πολλά από τα έργα έχουν διατηρήσει ακόμη και τα αρχικά τους χρώματα, γεγονός που αναδεικνύει την εξαιρετική κατάσταση του μνημείου.

Ο διπλός τάφος πιθανότατα αντικατοπτρίζει την κοινωνική άνοδο του Γιούνμεν, ο οποίος, έχοντας πατέρα επαρχιακό αξιωματούχο, κατάφερε να ανέλθει σε σημαντική θέση στην κεντρική διοίκηση και επέλεξε να ταφεί μαζί του. Η περιοχή είχε ερευνηθεί ήδη από τον Ογκίστ Μαριέτ τον 19ο αιώνα, όμως δεν είχε μελετηθεί συστηματικά. Η σημερινή έρευνα αποσκοπεί στην ανασύσταση της τοπογραφίας της Σακκάρα και στη μελέτη της ως ενός ενεργού χώρου, όπου πραγματοποιούνταν λατρευτικές τελετές, μεταφέρονταν προσφορές και κατασκευάζονταν συνεχώς νέα ταφικά μνημεία.

Με τη χαρτογράφηση των δρόμων, των πλατειών και της κίνησης των ανθρώπων, η ομάδα εντόπισε την άγνωστη μέχρι σήμερα μαστάμπα, καθώς και ίχνη δύο ακόμη γειτονικών τάφων, οι οποίοι αναμένεται να ερευνηθούν σε επόμενες ανασκαφικές περιόδους.

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