Νέα φρικιαστική υπόθεση «Πελικό»: Πέθανε γυναίκα από άγριο βιασμό - Ο σύζυγός της τη νάρκωνε και την εξέδιδε

Μια γυναίκα στην Αυστρία, η οποία φέρεται να ναρκωνόταν από τον σύζυγό της ώστε άλλοι άνδρες να μπορούν να τη βιάζουν, πέθανε από τα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής κακοποίησης.

Η ανατριχιαστική υπόθεση έχει χαρακτηριστεί από εισαγγελείς ως «Pelicot 2.0», σε αναφορά στη Ζιζέλ Πελικό, μια Γαλλίδα που βιάστηκε από δεκάδες άνδρες σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, αφού ο σύζυγός της την είχε ναρκώσει.

Στις 25 Ιουνίου, σύμφωνα με την Daily Mail, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σπίτι του ζευγαριού στο Μάρχτρεγκ της Αυστρίας, όταν η 39χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από την έφηβη κόρη της χωρίς τις αισθήσεις της και καλυμμένη με αίματα πάνω σε ένα στρώμα νερού.

Ο 51χρονος σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, είπε αρχικά στους διασώστες ότι η γυναίκα του είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια «σκληρού σεξ», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο 20 Minuten. Η αστυνομία δεν υποψιάστηκε αρχικά τον σύζυγο. Ωστόσο, η νεκροψία-νεκροτομή και η έρευνα στο κινητό του αποκάλυψαν ότι ο θάνατος της γυναίκας συνδεόταν με κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο άνδρας πέταξε το στρώμα νερού και διέγραψε μια εφαρμογή από το κινητό του. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της συζύγου του, ο άνδρας είχε αναζητήσει στη συσκευή του πληροφορίες για το πώς μπορεί να ναρκώσει κάποιος έναν άνθρωπο.

Στη συνέχεια, φέρεται να νάρκωνε επανειλημμένα τη σύζυγό του για μεγάλο χρονικό διάστημα και να την παρέδιδε αναίσθητη σε άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής, μεταξύ άλλων και το βράδυ που πέθανε, σύμφωνα με δημοσιεύματα αυστριακών μέσων ενημέρωσης. Ο σύζυγος φέρεται να πληρωνόταν έως και 500 ευρώ για κάθε συνεύρεση και σε μηνύματα αναφερόταν στη σύζυγό του ως «νεκρό κρέας».

Τα φρικιαστικά μηνύματα του 51χρονου

Ο άνδρας συνελήφθη μαζί με έναν γείτονά του, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τη γυναίκα δύο φορές, μεταξύ άλλων και τη νύχτα του θανάτου της. Ο γείτονας φέρεται να έφυγε από το σπίτι πριν από τον θάνατό της.

Στα γραπτά μηνύματα μεταξύ των δύο ανδρών, τα οποία εντόπισαν οι Αρχές, γινόταν αναφορά στην κακοποίηση της γυναίκας, σύμφωνα με την εφημερίδα Krone. Το βράδυ του θανάτου της, ο σύζυγος φέρεται να έστειλε στον γείτονά του φωτογραφία της αναίσθητης γυναίκας.

Σε ένα από τα μηνύματα, ο σύζυγος έγραψε: «Θα την κάνω να μεθύσει κανονικά. Μετά μπορείς να κάνεις ξανά σεξ μαζί της. Ο τρόπος που παραπονιόταν τις προάλλες ήταν απίστευτος». Ο γείτονας απάντησε: «Σχεδόν ούρλιαξε. Της έκλεισες ξανά το στόμα».

Σε άλλο μήνυμα, ευχαρίστησε τον σύζυγο της γυναίκας επειδή «μου επέτρεψες να τη χρησιμοποιήσω». Σε διαφορετικό μήνυμα, ο σύζυγος αποκάλυψε ότι η γυναίκα του δεν είχε συναινέσει στις πράξεις. Έγραψε: «Δεν συμμετέχει με τη θέλησή της». Ανέφερε επίσης: «Αν λειτουργούσε, αν είχα φάρμακα για βιασμό, θα την έκανα τακτικά διαθέσιμη για να τη βιάζεις».

Την ημέρα πριν από τον θάνατο της γυναίκας, ο σύζυγός της φέρεται επίσης να έστειλε φωτογραφίες της στον άνδρα και, σε ξεχωριστό μήνυμα, έγραψε: «Ξέρει όμως ότι πρόκειται για πραγματικό βιασμό και ότι εκείνη δεν θα συναινούσε ποτέ σε αυτό;»

Περισσότεροι ύποπτοι παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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