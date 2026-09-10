Παύλος Μαρινάκης: "Μόνο με το ΠΑΣΟΚ συζητάμε για συγκυβέρνηση, αλλά το ίδιο δεν θέλει"

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης



χαρακτήρισε την αυτοδυναμία «τον μόνο εφικτό στόχο που να οδηγεί σε μία ρεαλιστική διακυβέρνηση». Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας και εφόσον η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα, «η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι θα ήταν το ΠΑΣΟΚ», όμως «το τανγκό θέλει δύο» είπε και πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ «πήρε απόφαση συνεδρίου και είπε μακριά από εμάς η ΝΔ».

Αποκάλεσε «ουτοπική» τη συζήτηση με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι «ο μοναδικός στόχος της ΝΔ» είναι η αυτοδυναμία, καθώς «είναι ο μόνος εφικτός στόχος που να οδηγεί σε μία ρεαλιστική διακυβέρνηση». Παραδέχτηκε ωστόσο ότι σήμερα «έχει μια απόσταση από το να επιτευχθεί» και απαιτεί «δουλειά, προσπάθεια, αποτέλεσμα και ταπεινότητα».

Εάν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, είπε ότι πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι «να εξαντλήσουμε τα περιθώρια» για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Για τις πιθανές συνεργασίες ήταν συγκεκριμένος: «Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ».

Πρόσθεσε ωστόσο ότι «Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει πάρει απόφαση Συνεδρίου, όπου το μόνο που τους ένοιαζε δεν είναι να βγάλουν ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, είναι να πουν «μακριά από τη Νέα Δημοκρατία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάριος Σαλμάς: Ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να εκλεγεί Πρωθυπουργός

Qatargate: Στις 17 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ηλίας Κασιδιάρης: Αποφυλακίζεται μέσα στον Σεπτέμβριο και ετοιμάζει νέο κόμμα, με άλλον αρχηγό