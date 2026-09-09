Qatargate: Στις 17 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου συνέρχεται η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει για την άρση ασυλίας του βουλευτή Ηλείας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά το ένταλμα που εξέδωσε η βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate.

Ως γνωστόν, ο Δ. Αβραμόπουλος, ο οποίος κατέθεσε διά υπομνήματος στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ξεκαθάρισε ότι «δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου».

Ως εκ τούτου και, εξαιρόντας μεγάλο απρόοπτο, η Βουλή θα άρει την ασυλία του έμπειρου βουλευτή, ο οποίος, λένε οι πληροφορίες, «ψάχνεται» όσον αφορά στην υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές.

Τι είπε ο Αβραμόπουλος για τη βελγική Δικαιοσύνη

Στο ίδιο υπόμνημα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει ότι ουδέποτε είχε πρόθεση να αποφύγει τη Δικαιοσύνη.



Αναφερόμενος ειδικότερα στη μη ανταπόκρισή του στην πρόσκληση που του είχαν απευθύνει το 2025 οι βελγικές αρχές προκειμένου να εξεταστεί, υποστήριξε ότι η στάση αυτή δεν συνιστούσε άρνηση να δώσει εξηγήσεις ούτε προσπάθεια αποφυγής της βελγικής Δικαιοσύνης.



Κατά τον ίδιο, η επιλογή εκείνη «βασίσθηκε στη νομική εκτίμηση και στρατηγική που υποδείχθηκε τότε από τους νομικούς του συμβούλους».



Η κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή



Μετά την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον τελευταίο λόγο έχει πλέον η Ολομέλεια τη μεθεπόμενη Πέμπτη.

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