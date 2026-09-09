ΟΦΗ: Κοινή γραμμή για το νέο γήπεδο στου Κορώνη Μαγαρά - Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με Δήμο και Περιφέρεια

Νέα συνάντηση για το θέμα της κατασκευής του νέου γηπέδου του ΟΦΗ, πραγματοποιήθηκε σήμερα με ΠΑΕ, Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης να συμφωνούν για την υλοποίηση του μεγάλου εγχειρήματος σε έκταση στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.



Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης, ο αντιπρόεδρος Ηλίας Πουρσανίδης, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, ο εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Δημήτρης Αποστολάκης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.



Το σημαντικότερο στοιχείο της συνάντησης ήταν η κοινή συμφωνία για την προώθηση της λύσης του νέου γηπέδου χωρητικότητας περίπου 15.000 θέσεων στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συναίνεση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, καθώς ο ρόλος του στη συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται καθοριστικός.



Παράλληλα, χαράχτηκε ένας πρώτος οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες μελέτες, αλλά και τη σειρά με την οποία θα πρέπει αυτές να εκπονηθούν, ώστε το έργο να προχωρήσει σταδιακά προς την υλοποίηση.

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Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι οι απαλλοτριώσεις, το κόστος των οποίων υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ καθώς ο Δήμος έχει στην ιδιοκτησία του την μεγαλύτερη έκταση ώστε να την παραχωρήσει σε αντάλλαγμα με την έκταση του Γεντί Κουλέ, ωστόσο απαιτούνται και άλλα στρέμματα για τα συνοδά έργα. Σύμφωνα με τον Σταύρο Αρναουτάκη, η εξασφάλιση του συγκεκριμένου ποσού δεν φαίνεται να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο. Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα για την κατασκευή του γηπέδου.

Με μοντέλο διπλής ανάπλασης - Στα πρότυπα του Βοτανικού





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να εξετάσει το μοντέλο της «διπλής ανάπλασης», στα πρότυπα του Βοτανικού και του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, η σχετική απόφαση του Δήμου Αθηναίων για τη διπλή ανάπλαση και τον Βοτανικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της Λότζια και μελετάται ως πιθανή βάση για την περίπτωση του Ηρακλείου.



Έτσι, η τελευταία συνάντηση δεν αποτέλεσε απλώς μία ακόμη επιβεβαίωση της επιθυμίας όλων για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΟΦΗ. Για πρώτη φορά φαίνεται να μπαίνουν στο τραπέζι συγκεκριμένα τεχνικά και θεσμικά βήματα, με στόχο το σχέδιο να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.



Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης, «όλοι μαζί μπορούμε για το γήπεδο του ΟΦΗ, όπως έγινε κι αλλού», δείχνοντας ότι υπάρχει πλέον κοινή βούληση για την προώθηση ενός έργου που, εφόσον ξεπεραστούν τα επόμενα κρίσιμα στάδια, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τον ΟΦΗ και συνολικά για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο.



Μάλιστα οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ζητήσουν και την κυβερνητική αρωγη, την οποία ειχαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός στην κατασκευή των νέων τους γηπέδων ενώ πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης δήλωσε ότιη κυβέρνηση θα στηρίξει την έναρξη των εργασιών για την κατασκευη του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

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