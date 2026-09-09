Ελβετία: Έκρηξη κοντά σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ελβετίας, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, στο χωριό Πιότα του καντονιού Τιτσίνο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η έκρηξη σημειώθηκε στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδος) κοντά στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Ritom.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, αλλά -μέχρι στιγμής- δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός ή η κατάσταση υγείας τους.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του εργοστασίου, αλλά δεν παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες.

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