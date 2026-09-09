Τουρκία: Συναγερμός για χακάρισμα σε κινητά υπουργών - Στο «κάδρο» των υπόπτων Ελλάδα και Ισραήλ

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Συναγερμός έχει σημάνει στις τουρκικές Αρχές μετά την προειδοποίηση της Apple προς μέλη της κυβέρνησης Ερντογάν, για πιθανές στοχευμένες επιθέσεις με προηγμένα λογισμικά παρακολούθησης (spyware).

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Middle East Eye (MEE), η Apple απέστειλε ειδοποιήσεις ασφαλείας στα κινητά τηλέφωνα τουλάχιστον τριών Τούρκων υπουργών, προειδοποιώντας τους ότι ενδέχεται να είχαν τεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων από λογισμικά κατασκοπείας.

Τον περασμένο μήνα, ο τεχνολογικός κολοσσός ενημέρωσε έναν μη καθορισμένο αριθμό χρηστών iPhone σε 110 χώρες —συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας— για πιθανές απόπειρες παραβίασης.

Το MEE αντιλαμβάνεται ότι οι Τούρκοι υπουργοί έλαβαν τις ειδοποιήσεις στο πλαίσιο της ίδιας μαζικής ενημέρωσης.

Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν τεθεί ξανά στο στόχαστρο υποτιθέμενων επιθέσεων το 2021, με τη χρήση του ισραηλινής κατασκευής λογισμικού Pegasus.

Την ίδια χρονιά, η Forbidden Stories, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Παρίσι, σε συνεργασία με 16 δημοσιογραφικούς οργανισμούς, αποκάλυψε ότι ξένες κυβερνήσεις που είχαν αγοράσει το λογισμικό και το χρησιμοποιούσαν, είχαν επιλέξει περισσότερους από 50.000 αριθμούς τηλεφώνου ως πιθανούς στόχους χακαρίσματος από το 2016.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι είδος λογισμικού παρακολούθησης χρησιμοποιήθηκε στις φετινές επιθέσεις, καθώς πολλές εταιρείες προσφέρουν παρόμοια εργαλεία επιτήρησης.

Η αντίδραση της Άγκυρας και τα μέτρα ασφαλείας

Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο MEE ότι οι αρχές θεωρούν πως οι απόπειρες χακαρίσματος των τηλεφώνων των υπουργών απέτυχαν, ενώ αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα των εμπλεκόμενων υπουργών.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι οι υπουργοί χρησιμοποιούσαν συσκευές με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και ειδικά κρυπτογραφημένες εφαρμογές για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.

Μετά την ειδοποίηση της Apple, η νεοσυσταθείσα Προεδρία Κυβερνοασφάλειας της Τουρκίας εξέτασε τα τηλέφωνα, τα αντικατέστησε και εφάρμοσε πρόσθετες δικλείδες προστασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι απόπειρες παραβίασης τηλεφώνων υπουργών, πολιτικών, επιχειρηματιών και άλλων εξέχοντων προσώπων αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι να συμπεριφέρονται γενικά σαν να μπορούν να αποτελέσουν στόχο ανά πάσα στιγμή.

«Δεν απαιτείται κάποιος συγκεκριμένος λόγος για αυτές τις επιθέσεις και πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση», τόνισε.

Πώς προστατεύονται οι συσκευές

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι ενίσχυσης της ασφάλειας των τηλεφώνων.

Για παράδειγμα, το 2021, Τούρκοι αξιωματούχοι αντικατέστησαν τα τηλέφωνά τους και άλλαξαν αριθμούς προκειμένου να διακόψουν κάθε πιθανή σύνδεση με λογισμικά παρακολούθησης από τρίτους.

Παράλληλα, η Apple προσφέρει τη λειτουργία αυξημένης προστασίας «Lockdown Mode», η οποία είναι σχεδιασμένη να προστατεύει τους χρήστες από εξαιρετικά εξελιγμένες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων τύπου «zero-click».

Τέτοιου είδους επιθέσεις μπορούν να παραβιάσουν ένα smartphone χωρίς να απαιτείται από τον χρήστη να πατήσει κάποιον σύνδεσμο ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Το Pegasus είχε γίνει γνωστό για την εκμετάλλευση ευπάθειας στην εφαρμογή iMessage προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα συσκευών.

Τα σενάρια για τους αυτουργούς

Πηγές στην Άγκυρα εικάζουν ότι πίσω από τις τελευταίες επιθέσεις θα μπορούσε να βρίσκεται ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και οικονομικών ομάδων συμφερόντων, αν και ο εντοπισμός των υπευθύνων είναι εξαιρετικά δύσκολος.

Πολλοί υποπτεύονται χώρες όπως το Ισραήλ και η Ελλάδα, ωστόσο το Pegasus έχει πουληθεί σε πολλούς κυβερνητικούς φορείς σε ολόκληρη την περιοχή, αναφέρει το ΜΕΕ.

Τέλος, η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος iOS ενός iPhone μπορεί να διαγράψει πιθανά στοιχεία της επίθεσης.

Όποια ίχνη απομείνουν ενδέχεται να υποδεικνύουν απλώς μια διεύθυνση IP που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη χώρα, γεγονός που δεν αποκαλύπτει απαραίτητα την πραγματική προέλευση της επίθεσης.

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