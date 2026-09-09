Ηράκλειο: Οι τιμές στα σχολικά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

Μολύβια, τετράδια, κασετίνες, τσάντες και όλα τα απαραίτητα παίρνουν αυτές τις ημέρες θέση στα καλάθια των γονιών, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία και το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς πλησιάζει.

Στα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου η κίνηση ανεβαίνει, με τους γονείς να κάνουν την απαραίτητη έρευνα αγοράς και τα καταστήματα να διαθέτουν σχολικά είδη για όλα τα βαλάντια. Οι τιμές στα τετράδια εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, κατά περίπου 10 έως 15 λεπτά. Ένα καλό τετράδιο των 80 γραμμαρίων κοστίζει γύρω στο 1,20 ευρώ, ενώ υπάρχουν επιλογές και από 70 έως 80 λεπτά.

Στα μολύβια, οι τιμές ξεκινούν περίπου από 30 έως 40 λεπτά για τα απλά και επώνυμα, με μικρές αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι.Όσο για την τσάντα, εδώ το εύρος είναι μεγάλο. Μια καλή και επώνυμη σχολική τσάντα ξεκινά περίπου από τα 28 ευρώ, ενώ ανάλογα με την ποιότητα και την εταιρεία μπορεί να φτάσει τα 80 ή ακόμη και τα 100 ευρώ.

Πιο οικονομική αγορά οι κασετίνες, που ξεκινούν από 4 με 5 ευρώ, ενώ υπάρχουν και πιο ενισχυμένες επιλογές στα 15 και 20 ευρώ.

Όπως αναφέρει στο ekriti.gr ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών Ηρακλείου, Ηλίας Γεωργαλής, οι βιβλιοπώλες συστήνουν στους γονείς να κάνουν έρευνα αγοράς, να συγκρίνουν τιμές στα ίδια προϊόντα και, κυρίως, να αγοράζουν ό,τι πραγματικά χρειάζονται τα παιδιά.

Στο μεταξύ, έξω από αρκετά βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου λειτουργούν και φέτος καλάθια αλληλεγγύης με το μήνυμα «Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη». Εκεί οι πολίτες μπορούν να αφήσουν καινούρια ή μεταχειρισμένα, αλλά σε καλή κατάσταση, σχολικά είδη, ώστε να φτάσουν σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

PISA 2025: Η σκληρή αλήθεια για το ελληνικό σχολείο – Μισοί μαθητές, μηδέν βασικές γνώσεις

Δομή στους Αθανάτους: Το τελεσίγραφο Πλεύρη και η μάχη με τον χρόνο για εναλλακτική λύση