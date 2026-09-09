Ηράκλειο: Συλλήψεις μετά την επίθεση με κατσούνες στο χωριό...

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Σε συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για την άγρια επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε χωριό του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει από προσωπική διαφορά, με αφορμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα υβριστικό μήνυμα που συνδέεται με την ανήλικη κόρη ενός ζευγαριού.

Ο 40χρονος και η 37χρονη σύζυγός του είχαν καταγγείλει ότι δέχθηκαν επίθεση από τρία άτομα, ηλικίας 17, 17 και 25 ετών, τα οποία τους χτύπησαν με κατσούνες και γροθιές.

Οι φερόμενοι ως δράστες παραμένουν άφαντοι. Ωστόσο, οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες και πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνες σε δύο σπίτια.

Στο ένα βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, ενώ από τη δεύτερη έρευνα προέκυψε σύλληψη ατόμου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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